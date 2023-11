Nach Corona für Leben in Achberg gesorgt

(olwi) Seit Juni 2022 ist Hannah Danner Kinder-, Jugend- und Familienbeauftragte der Gemeinde Achberg. Nun berichtete sie im Gemeinderat von ihrer Arbeit ‐ und erntete hier viel Lob. Als „phänomenal“ bezeichnete Bürgermeister Tobias Walch das Tun der 32-Jährigen und auch Klaus Wirthwein („Finde ich klasse“) und Manfred Vogler („Unsere Erwartungen wurden übertroffen“) zollten Danner Respekt.

Eine Unbekannte im Ort war Hannah Danner nicht, als sie im Juni 2022 ihre Arbeit begonnen hat. Denn die gelernte Erzieherin ist in Achberg aufgewachsen und als jahrelang aktive Torhüterin des SV Achberg bekannt. Die Zeit nach der Corona-Pandemie zu nutzen, um verloren gegangene Kontakte im Ort wieder herzustellen, war ein Grundgedanke für die neu geschaffene Stelle. Die umfasst gerade einmal acht Wochenstunden. Doch Danner hat sie eifrig genutzt. Entsprechend umfangreich fiel ihre Bilanz aus. So hat sie eine Zusatzausbildung zur Familienbesucherin absolviert, um nun Neugeborene und ihre Eltern sowie Zugezogene zu besuchen und mit einem Geschenk und Informationen in Achberg willkommen zu heißen. „Das wird toll angenommen“, hat Danner festgestellt. Rund um das „Zwergennest“ organisiert sie Veranstaltungen und Feiern mit und will damit diese Alternative zur Kinderkrippe stärken. Den Spielplatzkaffee hat sie ins Leben gerufen, den jeden Monat eine andere Gruppierung ausrichtet. Ein Schwerpunkt war das Sommerferienprogramm. 25 Angebote gab es in diesem Jahr. Hier war Danner Ansprechpartnerin für die Vereine und Gruppierungen ‐ und organisierte einige Angebote auch selbst. Wichtig war ihr dabei, dass sich nicht nur Kinder angesprochen fühlen, sondern es Aktionen für die ganze Familie waren.

Den Jugendtreff für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre unterstützt Danner ebenso wie die Landjugend, in der Jugendliche ab 15 Jahren Mitglied sind. Ihr Anliegen: Zwischen beiden Gruppen soll es verstärkt Kontakte geben, damit ein direkter Wechsel erfolgt. Denn eines haben Danner und auch der Bürgermeister festgestellt: „Es ist schwierig, mit Jugendlichen in Kontakt zu kommen“. Das gelte nach Corona in besonderer Weise.

Über soziale Netzwerke informiert Danner über ihre Aktionen, aber auch über Angebote im Umfeld. 90 Personen nutzen diese Möglichkeit des Austausches derzeit. Im Januar plant die 32-Jährige eine Faschingsparty für Jugendliche.

Bislang ist es eine 20-Prozent-Stelle, die zudem bis zum Sommer 2024 befristet ist. Der Gemeinderat muss also bald entscheiden, ob und in welchem Umfang es mit der Arbeit von Hannah Danner weitergehen soll. Für den Zweiten Bürgermeister Manfred Vogler gibt es „wohl keinen Zweifel, dass wir das weiterführen“. Denn Danner erreiche „Leute, die auf sich gestellt waren“ und sei eine „Person, die Kontakte herstellt“.