Musikalische Erlebnisse in Schloss Achberg

Schloss Achberg freut sich, für das Bodenseefestival eine Reihe herausragender Konzerte anzukündigen. Von Gesprächskonzerten über Kammermusik bis hin zu einer interaktiven Mitmachlesung für Kinder bietet das Festival ein vielfältiges Programm für Musikliebhaber jeden Alters. Das Konzert „London by Night“ mit dem renommierten Ensemble VOCES8 am Samstag, 11. Mai, ist bereits ausverkauft. Für alle anderen Veranstaltungen sind noch Tickets erhältlich: Am Samstag, 4. Mai, um 19 Uhr, lädt das Bodenseefestival zu einem Gesprächskonzert ein: „Hul-jo-e-ho! Von den Alpen in die Welt“. Unter der Leitung von Evelyn Fink-Mennel präsentieren neun Studierende der Stella Vorarlberg eine vielfältige Auswahl an Musikstücken aus ihren Herkunftsländern. Am Samstag, 18. Mai, ebenfalls um 19 Uhr, dürfen sich die Gäste auf ein außergewöhnliches Konzert mit Chouchane Siranossian, Artist in Residence und Astrig Siranossian freuen. Als Geschwister-Duo präsentieren sie Werke für Violine und Violoncello, darunter Stücke von Adrien Servais, Joseph Ghys und eine eigens für sie komponierte Komposition von Daniel Snyder. Für die jüngsten Kulturliebhaber bietet das Bodenseefestival in Schloss Achberg am Sonntag, 19. Mai 2024, um 14 Uhr, eine interaktive Mitmachlesung mit der Autorin und Illustratorin Raffaela Schöbitz.

