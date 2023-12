Am Eichenweg, der Esseratsweiler und Doberatsweiler verbindet, soll es künftig noch mehr Eichen geben. Das hat der Gemeinderat beschlossen. 2000 Euro sollen aus einer nicht zweckgebundenen Spende an die Gemeinde in neue Bäume fließen. Weitere 1000 Euro sind für eine Jugendlounge vorgesehen.