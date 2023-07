Kleinspielfeld soll Volleyballplatz ersetzen

In Esseratsweiler soll anstelle eines Beachvolleyballplatzes ein Fußball–Kleinspielfeld entstehen. Die Idee ist nicht neu. Doch fürchtete Gemeinderatsmitglied Klaus Wirthwein, dass die Idee in Vergessenheit gerät. Deshalb stellte er im Gremium einen Antrag auf Umsetzung. Damit hatte er nur teilweise Erfolg.

Der Volleyballplatz ist sanierungsbedürftig. Doch statt ihm soll es künftig ein Kleinspielfeld geben. Es soll 20 mal 13 Meter groß sein, über Tore und eine drei Meter hohe Umzäunung erhalten. „Die Kinder und Jugendlichen wollen das“, zeigte sich Wirthwein überzeugt. Ein ähnliches Kleinspielfeld ist in Neuravensburg vorhanden — „und da fahren manche Achberger mit ihren Kindern hin“, sagte Wirthwein. Der Kunstrasenplatz lasse sich auch bei schlechterem Wetter bespielen. Thema war ein solches Kleinspielfeld bereits im Rahmen der Bürgerbeteiligung zur Gestaltung des benachbarten Spielplatzes. Neben Kindern und Jugendlichen gehört auch der Sportverein Achberg zu jenen, die ein solches Projekt begrüßen, erinnerte Bürgermeister Tobias Walch.

Doch zugleich machte Walch wenig Hoffnung auf eine schnelle Umsetzung. Das liegt nicht primär an den Gesamtkosten von 65.000 Euro. Vielmehr fehle es in der Verwaltung derzeit an den notwendigen Personalkapazitäten. Denn das Grundstück gehöre nicht der Gemeinde, sodass mit dem Eigentümer zunächst ein Gestattungsvertrag verhandelt und abgeschlossen werden müsse. Zudem sei eine Baugenehmigung erforderlich — und dafür die Prüfung, inwieweit sich ein Kleinspielfeld an dieser Stelle mit der umgebenden Wohnbebauung und mit Blick auf den Gewässerschutz mit dem nahen Bach vertrage.

Aus den Reihen des Gemeinderates mahnte Heidi Herzog mit Blick auf die anstehende Neugestaltung des Spielplatzes, „nicht hinten anzufangen und vorne nicht umzusetzen“. Doch auch dafür fehle es derzeit an den Ressourcen im Rathaus, antwortete ihr der Bürgermeister. Am Ende stand der einstimmige Beschluss, dass der Gemeinderat das Kleinspielfeld zwar befürwortet, das Projekt angesichts der personellen Situation in der Verwaltung aber zunächst zurückgestellt wird.