Grünes Licht für neue Gewerbeflächen

Achberg / Lesedauer: 1 min

Die größte neue Gewerbefläche soll zwischen der Firma Blech und Stahl (rechts im Bild) und Pechtensweiler (im Hintergrund) entstehen. 2,7 Hektar sind hier für neue Gebäude der Firma Silo Anlagen Achberg vorgesehen. (Foto: Olaf Winkler )

14 Monate lagen zwischen dem Aufstellungs- und dem Satzungsbeschluss für Bebauungspläne in Achberg, die die Entwicklung von zwei wichtigen Gewerbebetrieben im Ort sichern sollen. Sowohl „Blech und Stahl“ in Esseratsweiler als auch „Silo Anlagen Achberg“ in Baind wollen in der Folge erweitern.

Veröffentlicht: 10.12.2023, 11:18 Von: Olaf Winkler