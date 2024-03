Gemeinderat beschließt mehrere Personalien in Achberg

Gleich mehrere Personalien hat der Gemeinderat Achberg in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. So ist nun Tanja Ruh stellvertretende Ratsschreiberei neben Bürgermeister Tobias Walch. Hauptamtsleiterin Carmen Tille-Schröder übernimmt zusätzlich die zuletzt unbesetzte Stelle der stellvertretenden Kassenverwalterin. Und Brigitte Hartmann und Manfred Vogler sind zunächst Vertreter der Gemeinde in der Verbandsversammlung der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu. Diese Besetzung könnte sich nach der im Juni anstehenden Kommunalwahl allerdings bereits wieder ändern.