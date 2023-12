Gemeinde Achberg will an drei Stellen Baurecht für heimische Unternehmen schaffen

Als „wichtige Weichenstellung für die gewerbliche Entwicklung in Achberg“ bezeichnet es Bürgermeister Tobias Walch: An drei Stellen will die Kommune Baurecht für einheimische Betriebe schaffen, die aufgrund ihrer guten Auftragslage erweitern wollen. Der Gemeinderat hat jetzt die ersten Beschlüsse gefasst - und das jeweils einstimmig.

Die größte Fläche soll südlich der Landesstraße zwischen Esseratsweiler und Pechtensweiler entstehen. Auf 2,7 Hektar will hier die Firma Silo Anlagen Achberg, die bislang nur in Baind beheimatet ist, zusätzliche Produktionsbereiche schaffen. Die bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche bildet künftig den Bebauungsplan Alpenstraße. Vorgespräche mit dem Unternehmen und dem Landratsamt hat es hierzu bereits gegeben. Nun beschloss der Gemeinderat die Aufstellung des Bebauungsplans. Damit folgen nun die förmliche Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung.

Darüber hinaus sind zwei Erweiterungen von bestehenden Bebauungsplänen vorgesehen. Direkt westlich anschließend an den neuen Bebauungsplan Alpenstraße befindet sich bereits seit einigen Jahren die Firma Blech und Stahl. Sie will nach Süden erweitern. Das will die Kommune mit einer Erweiterung des bestehenden Bebauungsplanes um zwei Hektar ermöglichen. Und schließlich ist auch eine Erweiterung des Bebauungsplanes in Baind vorgesehen - hier um 2,1 Hektar.