Gemeinde Achberg unterstützt Kapellen–Sanierung

Die Gemeinde Achberg unterstützt die Sanierungsarbeiten an der Kapelle St. Michael in Doberatsweiler mit 20.000 Euro. Das hat der Gemeinderat jetzt mit großer Mehrheit beschlossen. Einzig Klaus Wirthwein enthielt sich. Die Gesamtkosten des Projekts hatten zuvor für Diskussionen gesorgt. Denn sie liegen bei 430.000 Euro.

Ein „Kleinod“ ist die Kapelle aus Sicht von Bürgermeister Tobias Walch. Sie stammt aus dem Jahr 1659 und ist damit die älteste freistehende Kapelle in Achberg. Ursprünglich gehörte der Sakralbau zur Pfarrei Oberreitnau, ist seit 1829 aber im Besitz der Heiligenpflege St. Michael in Esseratsweiler. Der Kapellenaltar stammt aus der Spätrenaissance und ist bereits 1609 entstanden. Insgesamt ist für Walch klar: „Die Kapelle gehört zu den wichtigsten Kunstdenkmälern in Achberg“.

Die Sanierungsarbeiten sind umfangreich. Bereits erfolgt ist die Erneuerung des Dachstuhls. Doch auch die Sicherung und Trockenlegung der Fundamente und Grundmauern steht an. Das Bauwerk sei „den Menschen wichtig“, zeigte sich Brigitte Hartmann überzeugt. Doch Gerold Nuber sprach von „hohen Kosten für so ein kleines Gebäude“. Einen Grund für den hohen Gesamtbetrag sieht der Bürgermeister in den Auflagen des Denkmalschutzes. Allerdings beteilige sich das Landesamt für Denkmalpflege ebenso an der Sanierung wie die Diözese. Insgesamt fließen von dort 292.000 Euro an Zuschüssen. Und auch der Landkreis Ravensburg steuert 15.000 Euro bei — vorausgesetzt, auch die Gemeinde beteiligt sich mindestens in gleicher Höhe an den Baukosten.

Nach Abschluss der Arbeiten ist vorgesehen, auch den Außenbereich der Kapelle aufzuwerten. Entstehen könnte ein Begegnungsort für den Ortsteil samt einer Sitzbankgruppe.