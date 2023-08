Fahrzeug gerät auf Gegenspur

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf der K 7996 ereignet hat. Eine 27–jährige VW–Fahrerin, die laut Polizeibericht eigenen Angaben zufolge durch ein Kleinkind in ihrem Fahrzeug abgelenkt war, kam zwischen Duznau und Isigatweiler auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie seitlich mit dem Skoda eines entgegenkommenden 57–Jährigen zusammen. Dessen 46 Jahre alte Beifahrerin wurde durch die Kollision leicht verletzt, eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in ein Krankenhaus. Um den VW, der nicht mehr fahrbereit war, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.