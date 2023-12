Es ist wieder Theaterzeit in Achberg

Die Achberger Bühne präsentiert in diesem Jahr das Theaterstück „Wo isch mein Backstoikäs?“ von Theo Solleder. Die Premiere findet am Freitag, 29. Dezember, um 18 Uhr in der Achberghalle in Esseratsweiler statt.

Zum 25. Jubiläum zeigt die Achberger Bühne das Stück „Wo isch mein Backstoikäs“. Unter der neuen Spielleitung Sarah Wochner, die durch Sandra Kaeß und Doris Fuhge unterstützt wird, erhält das ursprünglich bayrische Stück seinen oberschwäbischen Feinschliff. Das Stück handelt von der Familie Kieferle, die durch die Rezession in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist. Nachdem der Vater, Luis Kieferle (Günter Mennig), auch noch seinen Job verliert, sieht die Zukunft nicht rosig aus. Mutter Anna Kieferle (Rita Ehrle), hat zwar ihren Haushalt gut im Griff, wünscht sich aber etwas mehr Zuneigung von ihrem unromantischen Mann. Der Haussegen hängt daher nicht nur wegen der finanziellen Lage schief.

Plötzlich schneit ganz unvorhergesehen Geld ins Haus. Während die Familie noch beratschlagt, was zu tun ist, nimmt sich Sohn Tscharly (Michael Zirn) ein bisschen von dem Geld und wird daraufhin auch prompt verhaftet. Ob die beiden Polizisten Kommissar Scharf (Otto Kaeß) und sein sächsischer Hilfspolizist Bliemchen (Matthias Kaeß), mit Hilfe von Oma Kieferle (Barbara Heider) und Tscharly’s Freundin Susi (Sophie Schweizer), die beiden Verbrecher, Fräulein Rosa Roth (Erika Branovics) und Jonny Süßbauer (Walter Vogler), überführen können und was der Backstoikäs damit zu tun hat, erfahren die Zuschauer, wenn der Vorhang fällt. „Mehr wird nicht verraten“, sagt Sarah Wochner und ergänzt, „die Besucher können sich auf ein lustiges und kurzweiliges Theaterstück in drei Akten freuen“.

