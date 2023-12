Erste Beschlüsse für den Achberger Haushalt

Keinen allzu großen Diskussionsbedarf lösten die Anträge von Feuerwehr, Kindergärten, Schule und Vereinen mit Blick auf den Achberger Gemeindehaushalt 2024 aus. Traditionell beschäftigt sich das Gremium zu Beginn der Haushaltsberatungen mit den in diesem Bereich anstehenden Ausgabeposten.

Auf 61.500 Euro summieren sich dabei die Kosten für den laufenden Betrieb der Feuerwehr. Größter Einzelposten ist dabei die Anschaffung von elf digitalen Handfunkgeräten für knapp 21.000 Euro. Hier erhält die Kommune zwar einen Zuschuss in Höhe von 250 Euro pro Gerät vom Land, muss den Rest aber selbst stemmen. Der Ausgabe hat der Gemeinderat ebenso zugestimmt wie der Bezahlung von drei Führerscheinen für Feuerwehr-Aktive. Allerdings will das Gremium in einer späteren Sitzung noch darüber diskutieren, welche Regelung - beispielsweise mit Blick auf eine Verpflichtung zum Dienst in der Feuerwehr - dem zugrunde liegen soll. Vorgemerkt im Haushalt sind 9000 Euro.

Für die Grundschule sind Ausgaben in Höhe von 32.000 Euro vorgesehen. Darin enthalten sind unter anderem die Fahrtkosten zum Schwimmunterricht in Lindau sowie fünf neue Tablets. Während der katholische Kindergarten St. Christopherus zwei Laptops erhalten soll und insgesamt einen Bedarf in Höhe von rund 5000 Euro angemeldet hat, steigen die Kosten für den Bauernkindergarten deutlicher. Hier sind es vor allem die Steigerungen der Personalkosten um 29.000 Euro, die zu Buche schlagen.

Weiterhin in der Finanzplanung vorgemerkt sind 40.000 Euro für eine neue Sportplatzbeleuchtung des SV Achberg. Klar ist jedoch: 2024 kommt es nicht zu einer Umsetzung. Die Gemeinde hofft hier mittelfristig auf eine deutliche Förderung durch das Land.