Ein Jahr voller Kunst und Kultur

Mit der großen Jahresausstellung „Schwäbische Impressionistinnen. Malerinnen zwischen Neckar und Bodensee (1895-1925)“ auf Schloss Achberg wird der sogenannte Schwäbische Impressionismus auf Künstlerinnen ausgeweitet. Ab Samstag, 13. April, werden mehr als 100 Werke von 14 Malerinnen präsentiert. Doch das ist laut Pressemeldung des Kulturmarketings Ravensburg nur der Auftakt in ein abwechslungsreiches Kulturjahr 2024.

Wer beispielsweise in die Geschichte des ehemaligen Deutschordensschlosses eintauchen möchte, für den gibt es viel zu entdecken, etwa bei der Familienführung „Wie lebte Kreuzritter Benedikt“. Überdies werden in Schloss Achberg zwischen April und Oktober besondere Einblicke gegeben, zum Beispiel im Rahmen der Barockwoche vom 10. bis 18. August, dem Tag des offenen Denkmals am 8. September und dem Maus-Türöffner-Tag am 3. Oktober. Die beliebten Formate werden in diesem Jahr am 18. August und 10. September durch thematische Sonderführungen desjenigen Architekten bereichert, der die 30 Jahre zurückliegende Sanierungsphase des Schlosses geplant und begleitet hat. Und es wird am 22. Juni und am 20. Juli wieder die Fledermausführung geben, in der Familien mit einem Bat-Detektor die Rufe der kleinen Schlossbewohner einfangen können, heißt es weiter.

Musikalisch wird es im Mai mit Konzerten im diesjährigen Bodenseefestival, das unter dem Motto „vielstimmig | einstimmig“ steht. Passend dazu wird als Ensemble in Residence das britische Vokalensemble „Voces8“ am 11. Mai auch im Schloss Achberg auftreten, das zu den führenden Gesangsformationen weltweit gehört. Violinistin Houchane Siranossian tritt am 18. Mai im Duo mit ihrer Schwester Astrig (Violoncello) auf. Abgerundet wird das Festivalprogramm mit einem Konzert der Gesangsklasse Evelyn Fink-Mennel der Stella Vorarlberg am 4. Mai unter dem Motto „Hul-jo-e-ho! Von den Alpen in die Welt“ und mit der Kindermitmachlesung „Mach Dir die Welt. 30 Frauen erzählen“ am 19. Mai mit Raffaela Schöbitz.

Begleitprogramm zur Ausstellung im April: Führung durch die Ausstellung „Schwäbische Impressionistinnen“ am 14., 21. und 28. April, um 14.30 Uhr, am 14. April gibt es bereits um 13 Uhr eine Tandem-Führung mit Isabell Schenk-Weiniger und Michael C. Maurer

Am 23. April und 24. April findet jeweils um 16 Uhr eine Sonderführung für Lehrer statt. Keine Teilnahmegebühr, eine Anmeldung ist allerdings erforderlich unter Telefon 0751/85 9510, oder per Mail [email protected]