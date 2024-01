„Dickes Auto“ vor Flüchtlingsunterkunft irritiert

„Bewusst nicht hinten herum“ wollte Joachim Madlener über ein Thema reden, das in Achberg die Gemüter erhitzt. Deshalb sprach er es in der Bürgerfragestunde der jüngsten Gemeinderatssitzung an. Denn er ist überzeugt davon, „dass das viele Leute aufregt“. Es geht um die im Frühjahr 2023 entstandene Flüchtlingsunterkunft in Siggenreute, vor der seit Wochen „ein dickes Auto“ steht. Das passt aus Sicht von Madlener „nicht zum Thema“ - also der Unterbringung von hilfsbedürftigen Menschen in einer Notsituation.

Im Fahrzeug sitzt regelmäßig einer der Bewohner der Flüchtlingsunterkunft: „Der Motor läuft, er telefoniert“, hat Madlener beobachtet. Für Bürgermeister Tobias Walch ist das eine Bestätigung jener Einschätzung, die er bereits im Interview mit unserer Redaktion äußerte: In einem vergleichsweise kleinen Ort wie Achberg „fallen positive wie negative Dinge auf“.

Im Detail könne er sich aus Datenschutzgründen nicht zu der beobachteten Situation äußern. Allerdings: „Man kann niemandem untersagen, ein Fahrzeug zu nutzen, das ihm von Dritten zur Verfügung gestellt wird“. Durchaus aber habe es schon Kontakt zur Polizei gegeben. Dabei ging es darum, dass der Motor oft längere Zeit in Betrieb ist. Für Walch ist zudem klar: „Das ist kein gutes Beispiel. Und es wirft Fragen auf.“ Und er kündigte an, sich auch im Amtsblatt der Gemeinde zu dieser konkreten Situation äußern zu wollen. Klar sei: „Man kann manches nicht untersagen, aber man kann Leitblanken einziehen“.