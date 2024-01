Die aktuelle Asylkrise spaltet die Gesellschaft immer weiter. Zu spüren bekommen dies meist die Städte und Gemeinden vor Ort. Das erlebte Tobias Walch bereits im Jahr 2015 als Sozialdezernent des Landkreises Lindau hautnah mit. Damals war er für die Integrations- und Flüchtlingsfragen des Landkreises verantwortlich. Seit rund zwei Jahren ist Walch nun Bürgermeister von Achberg und erneut steht er vor der Hürde, die aktuelle Asylkrise lösen zu müssen. Ein Interview mit Tobias Walch über Parallelen von 2015 und heute sowie Herausforderungen in seiner Gemeinde.

Immer mehr Bürgermeister warnen vor den anhaltend hohen Flüchtlingszahlen. Sind Sie auch genervt von diesem Thema?

Genervt nicht. Es ist allerdings eine riesige Herausforderung – nicht nur für unsere Gemeinde, sondern auch gesamtgesellschaftlich. Wir stoßen an unsere Grenzen.

Das klingt nach Überforderung.

Nein. Wir haben in Achberg die glückliche Situation, dass wir rechtzeitig auf das Wohnungsthema reagiert und auch einen Plan für die nächste Zeit haben. Das, was uns nach Quoten für die Aufnahme zugeordnet ist, können wir erfüllen (aktuell leben 16 Ukraineflüchtlinge sowie 18 Menschen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in Achberg. Bis Ende 2024 werden der 1750 Einwohner großen Gemeinde zehn weitere Plätze zugewiesen, d. Red.)

Die Kommunen stehen in Baden-Württemberg an unterster Stelle. Fühlen Sie sich als Achberger Bürgermeister von Bund, Land und Landkreis im Stich gelassen?

Alle Ebenen kämpfen mit diesem Thema. Was nervt, ist, dass auf Bundes- und Landesebene scheinbar das Bewusstsein fehlt, welche riesige Herausforderungen wir tatsächlich haben. Wenn man vor Ort mit den Menschen spricht, weiß man, wo ihre Sorgen und Ängste sind. Aber es kommt „oben“ nichts an. Wir drehen uns im Kreis, weil aus den Fehlern der ersten Asylkrise 2015 nichts gelernt wurde. Da habe ich ein Deja-vu.

Was würden Sie sich denn wünschen?

Ein konsequentes Handeln. Wer Schutz braucht, für den muss alles getan werden, dass er integriert wird. Wer keinen Schutz braucht, bei dem muss man aber genauso konsequent handeln.

Der Frust über die Asylpolitik wächst in der Bevölkerung. Wird deshalb der geplante Neubau von Sozialwohnungen für Flüchtlinge in Ihrer Gemeinde so kontrovers diskutiert?

In Achberg müssen wir neben dem Ausbau des Glasfasernetzes auch in die Feuerwehr, den Straßenbau und eben auch in den Wohnungsbau investieren, um Geflüchteten eine vernünftige Unterkunft bieten zu können. Jeder sieht die Aufgabe, nur stellt man sich auch die Frage: Wie können wir uns das leisten?

Das zeigte sich dann bei der jüngsten Gemeinderatssitzung, als Sie Steuererhöhungen durchsetzen wollten, aber die Gemeinderäte dies ablehnten, unter anderem mit dem Hinweis zum anstehenden Bau der Unterkunft für Flüchtlinge.

Da kommen unterschiedliche Blickwinkel zusammen. Ich habe vielleicht nicht deutlich genug gemacht, dass wir eine zeitlich befristete Steuererhöhung vorschlagen wollten, um die nötige Zwischenfinanzierung für den Breitbandausbau zu stemmen, bis die Zuschüsse von Bund und Land kommen. Und das hat nichts mit der Investition in den sozialen Wohnungsbau zu tun. Aber das war schon ein Zeichen, wie die Stimmungslage momentan ist. Da liegen aktuell die Nerven blank.

Wie priorisieren Sie nun in Achberg?

Achberg steht finanziell gesund und stabil da. Wir haben Rücklagen. Aber es wird vielleicht die Situation kommen, dass wir auch einmal einen Kredit brauchen, um alle Investitionen zu stemmen. Das kannte man jahrzehntelang in Achberg nicht, und das erfordert ein Umdenken in der Kommunalpolitik. Die größte Herausforderung ist aber der Fachkräftemangel. Deshalb lassen sich manche Dinge nicht realisieren. Wir haben beispielsweise vor zwei Jahren im Ortszentrum die Sanierung des Spielplatzes mit Arbeitsgruppen und der Bevölkerung forciert. Umgesetzt ist es nicht, weil Personal fehlt und uns wichtigere Themen an anderer Stelle herausfordern, wie der Wohnungsbau oder der Breitbandausbau.

Es hakt also auch personell?

Ja. Wir hatten zum Beispiel einen freiberuflichen Sozialarbeiter eingesetzt. Dieser hat sich allerdings beruflich verändert und steht nicht mehr zur Verfügung. Aktuell ist der Markt an solchen Fachkräften leergefegt. Diese Baustelle haben aber nicht nur wir, sondern auch andere Gemeinden. Dann fällt die Integration weg, weil niemand da ist, der die Geflüchteten fachkundig berät. Und unsere engagierten Ehrenamtlichen können hier leider auch nicht alles auffangen.

Wird es deshalb schwerer, für die geplante Flüchtlingsunterkunft in Achberg noch Unterstützung zu bekommen?

Es hilft uns natürlich, wenn Integrationsprozesse gut gelingen. Wenn Migranten einen Platz im Arbeitsmarkt finden und ihren Lebensunterhalt selbst verdienen können. Positive Beispiele werden gut aufgenommen. Genauso sieht man auch auf dem Land aber eben auch die Beispiele, die nicht so gut gelingen. Wenn also der Schulbesuch von Kindern nicht konsequent ist. Wenn jemand, der arbeiten könnte, eben nicht arbeitet usw. Das ist eine Herausforderung.

Trotzdem bekommen negative Beispiele gefühlt immer mehr Gewicht.

Weil man darüber redet und sich austauscht. Dadurch erhalten sie mehr Gewicht.

Aus Berlin gibt es trotz des zunehmenden Widerstands aus der Bevölkerung nur ein Weiter-So zu hören.

Ein Weiter-So funktioniert nicht mehr. Das müssen wir uns alle eingestehen. Bei der ersten Asylkrise von 2015 bis 2017 war das Motto: Wir schaffen das. Ich habe damals gesagt: Wir bemühen uns, das zu schaffen, aber wir sehen auch die Grenzen auf uns zukommen. Dieser Deja-vu-Effekt kommt nun wieder: Wir bemühen uns alle. Aber wir spüren immer mehr, dass wir an die Grenzen stoßen. Das Wohnproblem kann gelöst werden, die größeren Hürden sind aus meiner Sicht bei der Integration, in der Schule, bei den Sprachkursen oder im Arbeitsmarkt. Das funktioniert bei Weitem nicht so, wie es müsste. Wir werden den Menschen nicht gerecht, die zu uns kommen. Wir werden der Gesellschaft mit ihren Sorgen und Ängsten nicht gerecht. Und wir werden dem Arbeitsmarkt nicht gerecht. Gerade dort brauchen wir Menschen, die bereit sind, mitzuarbeiten.

Sie sprechen die enormen Schwierigkeiten der Integration an.

Da stehen wir erst am Anfang. Und das ist der Punkt, der mich so ärgert. Das ist nichts Neues. Mit der ersten Asylkrise haben wir uns landauf, landab zusammengesetzt, in den Gemeinden, auf Kreisebene. Wir haben große Integrationskonferenzen veranstaltet, uns mit der Landes- und Bundesebene ausgetauscht. Wir haben Lösungen aufgezeigt, was es braucht, damit Integration in allen Facetten gelingt.

Aber?

Die Themen sind dieselben geblieben. Bund und Länder scheinen aus den Fehlern nichts gelernt zu haben. Nur ein paar Beispiele: Es gibt nicht genug Sprachkurse. Es gibt nicht genug Integrationsklassen in den Schulen. Es gibt zu wenig Lehrkräfte. Die Arbeitsmarktintegration hinkt hinterher, weil die Menschen die Sprache nicht beherrschen. Es fehlt an der Sozialarbeit. Das Ehrenamt wird nicht breiter. Dabei muss das Ehrenamt aushelfen, wenn es an der Sozialarbeit hapert.

Das alles können die Kommunen nicht allein stemmen.

Dabei haben wir ja noch eine Fülle an weiteren Aufgaben und Herausforderungen: Sei es beim Klimaschutz, im Energiebereich, der Schulkindbetreuung, in den Kindergärten, der Pflege, dazu an vielen Stellen wirtschaftliche und finanzielle Schwierigkeiten. Auf kommunaler Ebene landen alle Themen, wir sind die letzte Ebene. Uns beißen sprichwörtlich die Hunde. Wir sind deshalb immer am Jonglieren – und löschen dort, wo es gerade am meisten brennt.

Wie wollen Sie das in Achberg angehen?

Viel mit den Menschen sprechen, Verständnis wecken. Das gilt auch, wenn es darum geht, Prioritäten zu setzen. Denn klar ist: Wir können nicht alles umsetzen, weil uns teilweise das Geld fehlt oder auch das Personal. Auf der anderen Seite spiegeln wir die Themen, die wir vor Ort erleben, sauber nach „oben“.

Bringt das etwas?

Manchmal gelingt das. So ist für mich sehr positiv, dass der Landkreis Ravensburg von Containermietanlagen wegkommen will. Er investiert nun auch in vernünftige Wohnsituationen als langfristige Lösung. Wir schaffen beispielsweise in Doberatsweiler Wohnraum mit acht Wohnungen als Holzmodulbau. Diese sind zunächst für Geflüchtete bestimmt. Später werden sie zu regulärem Wohnraum mit einem einfachen Standard. Wir schaffen damit langfristig also einen Mehrwert für alle.