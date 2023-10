Achberg

Brand in Metallbetrieb

Achberg / Lesedauer: 1 min

Aus bislang nicht bekannter Ursache ist am Donnerstag gegen 15. 20 Uhr in einem metallverarbeitenden Betrieb in der Straße „Im Wattrain“ in Achberg ein Brand ausgebrochen.

Veröffentlicht: 06.10.2023, 16:14 Von: Lindauer Zeitung