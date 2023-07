Ausstellung „Beuys’ Intuitionskiste“ mit 18 beteiligten Künstlern

Die Wanderausstellung „Beuys’ Intuitionskiste — Revival 2023“ mit 18 beteiligten Künstlerinnen und Künstlern wird am Sonntag, 30. Juli, um 15 Uhr im Humboldt–Haus Achberg eröffnet. Es ist die dritte Station dieser Ausstellung, teilt das Kulturzentrum mit. Für die musikalische Umrahmung bei der Eröffnung sorgt der Gitarrist Julian Kehrer. Der Künstler und Kurator des Projekts Jean–Charles Roussel knüpft mit der Ausstellung an das berühmte Multiple „Intuition statt Kochbuch“ an, das Joseph Beuys ab 1968 tausendfach verteilt hatte — eine dieser Kisten ist in der Ausstellung zu sehen. Intuition sei auch heute noch eine zuverlässige Quelle in uns, so der Kurator. Dass sich jeder Mensch seinen eigenen Weg zu ihr erschließt, zeigt die Ausstellung mit 18 unterschiedlich gestalteten Kisten. Nebem dem Katalog (FIU–Verlag) sind vor Ort auch Kisten zum Selbstgestalten erhältlich. Am 27. August bietet Roussel einen Workshop dazu an, eine „Anleitung zur Intuition“. Die Ausstellung in Achberg ist bis 30. September zu sehen, der Eintritt ist frei. Informationen gibt es online unter kulturzentrum–achberg.de.