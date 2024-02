21 Anwohner der Säntisstraße im Achberger Ortsteil Liebenweiler haben sich gegen die Pläne des Landkreises positioniert, das dortige Flüchtlingsheim zu erweitern. Sie haben eine Petition eingereicht.

Ohne große bauliche Veränderungen sollen dort künftig 42 statt bislang 18 Menschen untergebracht werden. Bürgermeister Tobias Walch informierte den Gemeinderat über die jetzt vorliegende Petition der Anwohner. Das Gremium hatte bereits ein zweites Mal über die beantragte Umnutzung und den Umbau zu entscheiden.

Bereits im Januar waren die geplanten Änderungen rund um das ehemalige Kinderheim Thema im Gemeinderat. Damals lehnte das Gremium sie aufgrund der unklaren Parkplatz-Situation ab. Nun hat der Landkreis nachgebessert: Entstehen sollen auf dem Grundstück insgesamt acht Stellplätze.

„Massenunterbringung“ entspreche nicht der Menschenwürde

Die Zustimmung zu dem Bauantrag galt als reine Formsache. Doch die an das Landratsamt gerichtete Petition der Anwohner sorgte schnell für eine intensive Diskussion im Gemeinderat.

Die Anwohner argumentieren, dass in dem Gebäude „unzureichender Wohnraum für so viele Personen“ vorhanden sei und bezeichneten das Projekt daher als „Massenunterbringung“, die nicht der Menschenwürde entspreche. Bei einem Zusammenprall verschiedener Kulturen seien auf so engem Platz Konflikte programmiert.

Keine Infrastruktur im Dorf

Zudem verändere das Projekt den Charakter der Umgebung, der weitgehend von Einfamilienhäusern geprägt ist. Nicht zuletzt fehle es im Ort an Infrastruktur wie Einzelhandel und ärztliche Versorgung. Auch Busverbindungen seien nicht ausreichend vorhanden.

Der Bürgermeister verwies auf die Sicht des Gemeinderates. Der hatte schon im Januar gefordert, dass der Landkreis maximal 30 Personen in Liebenweiler unterbringen und sich dabei wie in den vergangenen Jahren auf Spätaussiedler aus der früheren Sowjetunion beschränken sollte. Die Bewohnergruppe sei dann „homogen“.

Bislang keine Konflikte mit den Nachbarn

Konflikte habe es in letzter Zeit weder innerhalb des Hauses noch mit den Nachbarn gegeben. Im Gegensatz dazu bezeichnete Walch die seit vergangenem Jahr bestehende Container-Wohnanlage im Ortsteil Siggenreute als „nicht optimal“. Hier gäbe es auch einen regen Wechsel der Bewohner. Daher plane die Gemeinde aktuell auch sozialen Wohnungsbau in Doberatsweiler, der zunächst für die Flüchtlingsunterbringung zur Verfügung stehen soll.

Die von den Anwohnern geforderte Informationsveranstaltung hielt Walch nicht für notwendig. Der Gemeinderat habe das Thema stets offen diskutiert - und bei der Bürgersprechstunde sei es nicht angesprochen worden. Aus den Reihen des Gremiums verwies Klaus Wirthwein darauf, dass sich Bürger auch selbst in den öffentlichen Ratssitzungen informieren sollten.

Warum falsche Zahlen „herumschwirren“

Norbert Meßmer hatte in den letzten Wochen festgestellt, dass „die Bürger teilweise falsch informiert waren“. So seien noch höhere Personenzahlen „herumgeschwirrt“. Zweiter Bürgermeister Manfred Vogler thematisierte die angespannte Wohnungssituation, die auch durch den Flüchtlingszustrom entstanden sei. Die Folge aus seiner Sicht: „Die Spätaussiedler müssen enger zusammenrücken.“

Dan Oprisan verwies darauf, dass auch die Spätaussiedler auf die Quote der Gemeinde hinsichtlich der Flüchtlingsunterbringung angerechnet werden. Hier gehe der Landkreis von einer Vollbelegung aus, ergänzte der Bürgermeister. Dann aber zählen die Spätaussiedler nur zur Hälfte.

Daniela Frehner forderte mehr Transparenz vom Landkreis: „Vielleicht zeigt sich hier, wie schlecht die Informationspolitik des Landratsamtes hinsichtlich der Flüchtlinge ist.“

Gemeinderat hat eine Bedingung

Unter den zahlreichen Besuchern der Ratssitzung bekannte sich ein Bürger, das Schreiben mit unterzeichnet zu haben. Es bestehe die Sorge, dass „irgendwann keine Spätaussiedler, sondern wieder Menschen aus Gambia hier wohnen“.

Flüchtlinge von dort waren anfangs in Liebenweiler untergebracht. Inzwischen ist das Haus in der Säntisstraße die zentrale Unterkunft für Spätaussiedler des Landkreises. Der Bürgermeister unterstrich, dass der Gemeinderat dem Bauantrag nur zustimme, wenn es dabei bleibt. Das sei so bei den Anwohnern nicht angekommen, erklärte der Bürger. „Dann hätte es das Schreiben vielleicht nicht gegeben“, sagte er.

Letztlich stimmte der Gemeinderat dem Vorhaben unter der Voraussetzung zu, dass die Unterbringung nur maximal 30 Spätaussiedlern dient. Walch kündigte an, diesen Beschluss sowie die Petition der Anwohner nun an das Landratsamt weiterzuleiten.