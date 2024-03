Achberger Bürgerliste nominiert Kandidaten für Gemeinderatswahl

Die Achberger Bürgerliste hat am die Nominierungen der Kandidaten für die Wahl des Achberger Gemeinderats vorgenommen. Es kandidieren drei Frauen und sieben Männer für die Gemeinderatswahl am 9. Juni, davon alle bisher sechs amtierenden Gemeinderäte, wie es in eine Mitteilung heißt. Dies sind Manfred Vogler, Gerold Nuber, Norbert Meßmer, Heidi Herzog, Anne Reischmann, Matthias Kaeß, Patrik Heiling, Robert Reck, Kai Voss, Regina Igel.