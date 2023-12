5.555 Euro für Calendula Hospiz

Zum vierten Mal in Folge spendet die Firma Siloanlagen Achberg an das Calendula Hospiz am Engelberg. Geschäftsführer Gerd Maass überreichte in diesem Jahr erneut einen Scheck in Höhe von 5.555 Euro an die Vorständin für Finanzen Sigrid Netzer und die Vorständin Hannelore Müller (Foto: Siloanlagen Achberg). „Wir möchten mit unserer Spende die Arbeit des Hospizes unterstützen und damit die wichtige Aufgabe der Begleitung und Pflege schwerkranker und sterbender Menschen in unserer Region fördern“, erklärt Geschäftsführer Gerd Maass. „Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder einen Beitrag dazu leisten können, dass das Hospiz seine wertvolle Arbeit erfüllen kann.“ Die Spende ist Teil der jährlichen Weihnachtsaktion von Siloanlagen Achberg. Anstelle von Weihnachtsgeschenken an Kunden spendet das Unternehmen einen festen Betrag für einen gemeinnützigen Zweck. In den letzten drei Jahren ging die Spende jeweils an das Calendula Hospiz in Wangen.