Ab ins Grüne mit den Naturlotsen

Was ist das für eine Pflanze? Warum kann man im Moor versinken? Und: Wieso sind Moore eigentlich so wichtig für den Naturschutz? Fragen wie diese kennen die 24 Naturlotsinnen und Naturlotsen gut von ihren Touren durchs Westallgäu. Dank der Ausbildung haben sie nun viel Wissen und passende Antworten parat, um offiziell auf Touren zu gehen. Damit leistet das NABU-Projekt Naturvielfalt Westallgäu einen wichtigen Beitrag zur Umweltbildung in der Region.

Es ist eine bunte und sehr lebendige Truppe: Die 15 Frauen und neun Männer kommen aus ganz unterschiedlichen beruflichen und privaten Hintergründen. Sie vereint der Wunsch, mit ihrer Lotsen-Tätigkeit etwas Sinnvolles für die Natur und andere Menschen zu machen.

Die Ausbildung der Naturlotsen startete im Herbst 2022 mit Vorträgen zu natur- und kulturkundlichen Grundlagen des Westallgäus rund um Moore, Gewässer und den Naturraum Adelegg.

Aktuelle Infos zu den neuen Touren sind unter https://naturvielfalt-westallgaeu.de/veranstaltungen erhältlich.