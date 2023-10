70 Jahre Theaterspielgruppe Hofs

„Das Theater wir überleben, weil es immer Leute geben wird, die Theater spielen wollen“; dieser Satz von Piero Rismondo wird wohl immer und überall seine Gültigkeit haben und so konnte die Theaterspielgruppe Hofs dieses Jahr auf ihr 70-jähriges Bestehen zurückblicken. 70 Jahre Theater ‐ was heißt das in einigen gerundeten Zahlen: das sind 70 Theaterstücke; das sind 390 Aufführungen; das sind etwa 1500 Proben und das sind rund 87.000 Besucher. Wie kam es zur Gründung dieser Gruppe?

Schon früher wurde einige Male innerhalb des alten Hofser Sportvereins Theater gespielt. Alois Brenner und Josef Gantner hatten dann die Idee, eine eigenständige Spielgruppe auf die Füße zu stellen. Gesagt, getan ‐ sie holten noch Hilde Haug, Stefan Graf, Thaddäus Leser, Benedikt Frischknecht und Franz Graf ins Boot; erarbeiteten Statuten und luden am 6. November 1953 zur Gründungsversammlung ein.

Mit 18 Spielern wurde dann der Spielbetrieb mit dem Heimatstück „Als er wiederkam“ an Weihnachten 1953 aufgenommen. Waren es anfangs Volksstücke (z.B. Der König der Berge), große Schauspiele (z.B. Mors sola) oder Dramen (Kampf um Gott) ‐ so musste man dann immer wieder das Laienspiel dem veränderten Zeitgeist anpassen und so kam man über die Wilderer ‐ und Heimatstücke wie „Der Falkentoni“ und „Im Banne der Berge“ 1971 zum letzten ernsten Stück mit dem Kriminalspiel „Rauschgift“. Ab hier waren dann die Lustspiele wie der „Kräuterblasi“ und „Spitz auf Knopf“ Trumpf. In den letzten Jahren kam man dann weg vom traditionellen bayrischen Lustspiel hin zu moderneren Handlungen in der heutigen Zeit.

Dass die Hofser Theaterspieler heute weit über die Ortschaftsgrenze hinaus bekannt sind und sich auch ein treues Stammpublikum erspielt hat, verdankt sie in erster Linie dem guten Zusammenhalt der Truppe, in der Kontinuität und Qualität der Spielerschar und der Aufführungen. Auch verstand man es immer wieder, neue Spieler zu gewinnen und einzubauen.

Einen kontinuierlichen Rückhalt hatten sie in diesen siebzig Jahren auch mit dem Adlersaal und den Wirtsleuten Gaile, die fast schon zur Theaterfamilie gehören. Dass ein Kriminalstück nicht blutig enden muss, sondern auch Lachmuskeln strapazieren kann, zeigen die Hofser unter ihrem „Chef“ Edwin Waizenegger und Spielleiterin Sandra Walther nach dreijähriger (Zwangs-)pause zum Jahreswechsel mit der Komödie „Die ausgebuffte Rentner-WG“.