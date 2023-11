53 Jugendliche erobern Rom

Am 29. Oktober ging es zunächst nach Weingarten in die Basilika, wo wir gemeinsam mit 600 Ministranten aus dem ganzen Dekanat verabschiedet wurden und uns dann auf den Weg nach Rom gemacht haben. Nach einem kurzen Stop im Hotel sind wir dann zu den Katakomben San Callisto gefahren, wo wir von Guides durch die unterirdischen Gänge geführt wurden. Nach der abenteuerlichen Rückfahrt haben wir uns den Circus Maximus angeschaut, bevor es auf eine nächtliche Rundfahrt durch Rom ging. Am Dienstag besuchten wir dann das Pantheon mit seiner offenen Kuppel, den Trevi-Brunnen, die Kirche Maria Maggiore und den Lateran Komplex. Am Abend wurde der Tag mit einem Highlight abgeschlossen. Das Dekanat hatte für alle Romreisenden eine Lichterprozession durch die Vatikanischen Gärten organisiert. Der Mittwoch startete mit einem Angelus Gebet auf dem Petersplatz gemeinsam mit dem Papst. Vom Petersplatz aus sind wir dann zum Kolosseum gefahren, wo wir von einem Regenschauer empfangen wurden. Unsere Guide hat uns dann durchs Kolosseum geführt und uns einen Ausblick auf den Palatin ermöglicht. Am Abend ging es zur Spanischen Treppe und dann zum gemeinsamen Pizza und Pasta essen, dass von Spendengeldern finanziert wurde. Am Donnerstag haben wir uns dann in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine wartete auf den Einlass am Petersdom, um dann den atemberaubenden Ausblick von der Kuppel über die Stadt zu genießen. Die andere besuchte die Vatikanischen Museen mit der Sixtinischen Kapelle. Am Abend ging es zum gemeinsamen Abendessen ins Hard Rock Cafe das auch von Spenden bezahlt wurde. Nach dem Checkout durften die Jugendlichen sich dann frei rund um den Petersplatz und die Spanische Treppe bewegen. Am Abend feierten wir dann gemeinsam mit Kardinal Kaper in der Kirche Paul vor den Mauern den großen Abschlussgottesdienst. Am Samstag kamen wir dann gegen Mittag wieder in Amtzell an. Das Betreuerteam berichtet: „Wir sind wirklich beeindruckt von unserer Gruppe. Wie diese über die Woche zusammengewachsen ist und sich gegenseitig trägt ist wirklich berührend.“

Wir bedanken uns herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern, bei allen Unterstützern und Untersützerinnen, allen Eltern, Familien, Kirchegemeinderäten und allen die, die Jugendlichen vor und während der Romreise mit Gedanken, Wünschen, Sach-und Geldspenden unterstützt haben. Ohne Sie alle wäre diese Fahrt nicht möglich gewesen!