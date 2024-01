50 Jahre im Kirchenchor Gebrazhofen

Am 1. Weihnachtsfeiertag konnte im Rahmen des Festgottesdienstes Frau Antonie Hutter und Herrn Wilhelm Löchle je eine Ehrenurkunde des Bischofs für 50 Jahre Kirchenchorsingen überreicht werden, dazu ein kleines Präsent der Kirchengemeinde. Die beiden Jubilare haben 50 Jahre Chorgeschichte miterlebt und mitgestaltet. Es gab Zeiten, da gab der - allerdings viel größere - Chor, bzw. Projektchor sogar Konzerte. Weltliche Auftritte, große Konzertmessen, wie Mozarts Krönungsmesse, Gounods Cäcilenmesse und Haydns Paukenmesse. So erhebend diese Aufführungen waren und unvergessen bleiben, so waren sie doch mit viel Arbeitsaufwand verbunden. Ob Bühnen auf- und abgebaut, dekoriert, Plakate aufgehängt oder Eintrittskarten verkauft werden mussten. Beide Jubilare packten stets tatkräftig mit an. Dass beide auch jahrzehntelang im Chorausschuss mitberieten, war für sie selbstverständlich.

Der für Gebrazhofen zuständige Priester, Pater Robert Sliwa sagte nun anlässlich der Ehrung unserer Jubilare, dass er froh und dankbar ist, wenn der Chor überhaupt noch bei Festgottesdiensten mitwirkt und dass es so treue Sänger_innen wie die Jubilare gibt.