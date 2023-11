50 Jahre Familienkreis und 30 Jahre Zirkusaufführungen

1973 gründeten sieben Wernauer Familien den gleichnamigen Familienkreis. Sie verbrachten vor genau 50 Jahren zum ersten Mal ihre Freizeit im Feriendorf in Eglofs. Im Laufe der Zeit kamen immer mehr Familien dazu und seit vielen Jahren ist das Feriendorf während der Herbstferien fest in der Hand von Wernau am Neckar.

Der langjährige Erfolg der Veranstaltung, der jedes Jahr mit circa 240 Teilnehmern ausgebucht ist, basiert auf dem schönen Feriendorf, netten Menschen und einem tollen Programm für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und für die ganze Familie. Dazu gehört das Spielen von Fußball und Tischtennis. Es wird gebastelt, gesungen und gehandarbeitet. Fester Bestandteil sind ebenfalls ein Morgenimpuls, eine Familienwanderung und ein gemeinsamer Gottesdienst.

Seit 30 Jahren steht eine tolle Zirkusaufführung im Mittelpunkt des Programms. Geleitet wird das Projekt vom Team Teckolino aus Kirchheim/Teck. Ort des Geschehens ist die Turnhalle in Eglofs, in der sich bis zu 70 Kinder und Jugendliche unter professioneller Anleitung am Vertikaltuch, am Trapez und dem Würfel ausprobieren. Dazu gibt es Clowns und auch Zauberer.

Am Freitagnachmittag gibt es dann in der Turn- und Festhalle in Eglofs eine öffentliche Veranstaltung, die auch für die Argenbühler Bevölkerung dargeboten wird.

Auch in diesem Jahr wurde die Halle zur Zirkusmanege umfunktioniert. Bereits eine Viertelstunde vor Aufführungsbeginn waren alle Zuschauerplätze belegt. Die ganze Ferienwoche über war das Zirkusprogramm einstudiert worden. Kurz bevor sich der Vorhang hob, herrschte bei fast allen Artisten Lampenfieber. „Ich freue mich und habe trotzdem Angst“, so hörte man hier und da flüstern. Oder auch: „Obwohl wir am Vormittag noch Generalprobe hatten, kribbelt es in meinem Bauch.“

Aber als dann die Clowns in die Manege gestolpert kamen und der Zirkusdirektor alle Zuschauer willkommen hieß, da waren sie alle in ihrem Element und ganz bei der Sache. Nach und nach konnten die Seilspringer, die Turner und Leiterakrobaten sowie die Jongleure beklatscht werden. Es gab sogar eine „Löwenschau“ und immer wieder gab es die Bildung von Pyramiden. Die passende Zirkusmusik machte das Manegen-Feeling perfekt.