430 Jahre Treue zur Blasmusik

Beim diesjährigen Gemeinschaftskonzert, welches am 18.11.2023 in der Turn- und Festhalle in Beuren zusammen mit der Musikkapelle Schloss Zeil stattfand, wurden zahlreiche Musikerinnen und Musiker der Musikkapelle Beuren für Ihre langjährige Tätigkeit im Verein geehrt. Heribert Maier, stellv. Vorsitzender des Blasmusikkreisverband Ravensburg und Bezirksvorsitzender Allgäu führte am Konzertabend die Ehrung von den insgesamt 20 Musiker*innen durch.

Die Ehrennadel in Bronze für 10 Jahre aktive Tätigkeit wurde Hanna Bodenmiller, Corinna Lichtensteiger, Christian Kämmerle, Rico Hengge, Patryk Prinz, Martin Prinz und Frank Albrecht überreicht. Bettina Amman, Florian Prinz und Simon Reischmann erhielten die Ehrennadel in Silber für 20 Jahre aktive Tätigkeit. Für 30 Jahre aktive Tätigkeit in der Musikkapelle Beuren wurden Claudia Maidel, Elisabeth Müller, Margit Pfurrer, Jörn Tinnemeyer, Roland Butscher, Clemens Maier und Harald Prinz mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Josef Schupp erhielt für insgesamt 40 Jahre Vereinstreue die Ehrennadel in Gold mit Diamant.

Für beeindruckende 50 Jahre aktive Tätigkeit in der Kapelle wurde Georg Prinz geehrt. Er erhielt die Ehrennadel in Gold mit Diamant und wurde zum Ehrenmitglied der Musikkapelle Beuren ernannt. Ebenfalls wurde Josef Butscher nach über 50-jähriger Tätigkeit zum Ehrenmitglied anerkannt.

Die Musikkapelle Beuren gratuliert und dankt allen Musikkameraden*innen für die langjährig erbrachte Leistung und beträchtliche Vereinstreue.