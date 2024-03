270 Jahre Blasmusik und ein anstehendes Musikfest

Mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr eröffnete Vorstand Mario Reck die Generalversammlung der Musikkapelle Ratzenried. Besonders hob er das Doppelkonzert mit der Musikkapelle Bolsternang hervor, welches für die Kapelle seit Langem wieder ein Konzert auswärts war. Außerdem blickte er auf den Wandertag im Oktober und die Arbeiten zur Erneuerung der Tracht zurück. Nach dem Jahresbericht von Schriftführerin Simone Nagel und dem Kassenbericht von Elvira Schele gab Markus Marschall einen Überblick über die Jugendarbeit und die aktuellen Schülerzahlen. Dirigent Gerald Auer blickte auf die musikalischen Ereignisse des vergangenen Jahres zurück. Für die häufigsten Anwesenheiten konnte er Karin Durach, Mario Reck, Sabine Feierle, Karl Kohler, Martin Bernhard, Sonja Reck und Tobias Schele belohnen.

Ein besonderer Punkt auf der Tagesordnung waren die Ehrungen, die vom Kreisverbandsvorsitzenden Rudi Hämmerle durchgeführt wurden. Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Markus Marschall und Franziska Reischmann mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet. Die Ehrennadel in Silber für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft erhielten Wolfgang Huber und Katharina Huber. Für 30-jährige aktive Tätigkeit wurden Sonja Reck und Claudia Weber die Ehrennadel in Gold überreicht. Die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief erhielten Paul Kathan für 40 Jahre Mitgliedschaft und Karl Kohler für 50-jährige aktive Tätigkeit. Eine besondere Auszeichnung erhielt Helmut Schupp. Ihm wurde die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für stolze 60 Jahre aktive Tätigkeit überreicht. Für ihr Engagement im Ausschuss erhielten die drei Vorstände Kristina Schorer, Mario Reck und Tobias Schele die Förderermedaille in Bronze mit Urkunde für 10-jährige Tätigkeit.

Nach einer allgemeinen Vorschau auf das Jahr 2024 endete die Versammlung mit dem Blick auf den aktuellen Stand der Planung des anstehenden Musikfestes.

Vom 5. bis 7. Juli findet das dritte Musikfest im württembergischen Allgäu (MiwA) in Ratzenried statt. Start ist am Freitagabend mit einem Sternmarsch der MiwA-Kapellen und anschließendem Stimmungsabend. Am Samstagabend sorgen Schwarzwurstblech und die AllgäuFeager für Unterhaltung. Höhepunkt des Wochenendes bildet der Festumzug mit anschließendem Fahneneinmarsch. Alle Informationen zum Musikfest sind auf der Homepage www.mk-ratzenried.de zu finden.