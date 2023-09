22. Friedensbergmesse im Gaschnaidt

Nachdem gegen Uhr 9.45 die obligatorischen Böllerschüsse über dem Gschnaidt verklungen waren, konnte Magnus Riedle, 1.Vorstand des Soldaten- und Kameradschaftsvereins Urlau ev., rund 300 Gäste und 17 Fahnenabordnungen von Soldaten und Reservistenvereinen aus dem württembergischen und bayrischen Umland begrüßen. Hierbei hat die Kameradschaft Landhaus aus Vorarlberg die weiteste Anreise auf sich genommen.

Die 22. Friedensbergmesse wurde diesmal von Pater Christian Jäger aus Wigratzbad nach traditionellem Ritus in Anlehnung an das Gedicht „Herr mache mich zu einem Werkzeug Deines Friedens“ gehalten. Die aktuellen Bezüge dieses Gedichtes, das am Vorabend des Ersten Weltkrieges entstand, zur aktuellen politischen Lage machten jedem der Zuhörer klar, wie zerbrechlich der Frieden ist, an den wir seit 1945 gewöhnt sind und den viele als selbstverständlich ansehen. Wenige hundert Kilometer von uns entfernt tobt nun seit eineinhalb Jahren ein furchtbarer Krieg, dessen Ende nicht absehbar ist.

Im Anschluss an den besinnlichen Gottesdienst machten viele der Gäste von dem Angebot des Soldaten- und Kameradschaftsvereins Urlau e.V., der die Friedensbergmesse nun zum 4.mal in Folge veranstaltet, Gebrauch, sich bei Musik und guten Essen bewirten zu lassen und so ein wunderschönes Spätsommerwochenende angenehm und in netter Gesellschaft ausklingen zu lassen.