200 Sterne für die Wunschbäume der Kinderbrücke

Auch in diesem Jahr organisiert die Kinderbrücke zusammen mit der Kreissparkasse Ravensburg wieder Wunschbäume, die bereits in den Jahren zuvor großen Anklang fanden. An den Bäumen, die in den Filialen der Sparkassen aufgestellt werden, sind insgesamt rund 250 Weihnachtswünsche von Kindern aus bedürftigen Familien angebracht. Die Wunschzettel können sich die Bürger der Städte ab dem 1. Dezember abholen, indem sie sich die liebevoll gefertigten Weihnachtssterne von den Bäumen nehmen. Unterstützung erhielt die Kinderbrücke hierfür in diesem Jahr erfreulicher Weise von der Behinderten Werkstatt des Stephanuswerkes in Isny. Die fleißigen Helfer/innen erledigten die Handarbeit mit großer Freude. Die Organisatoren der Kinderbrücke, die erste Vorsitzende Gräfin von Waldburg-Zeil und die zweite Vorsitzende Claudia Schneider, sind sehr froh über diese große Hilfe und besuchten deshalb die Werkstatt, um die Produktion zu bestaunen.

