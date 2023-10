20 Jahre finden schon Gebetsabende im Regina Pacis statt

Unzählige Menschen sind seit Oktober 2003 jeden 13. des Monats zum Gebetsabend mit Heiliger Messe in die Kapelle des Regina Pacis gekommen und haben für ihren Alltag viel mitnehmen können. „Hier werden meine Fragen an den Sinn des Lebens beantwortet“, sagt eine Besucherin. Ein wundervolles Resümee eines Abends mit Gottesdienst, Lobpreis, eucharistischer Anbetung, Einzelsegen, Live-Musik und anschließendem Austausch im Nachtcafe. Dieser Austausch ist genauso wichtig, wie der Gebetsabend selbst. Hier kann man Menschen treffen, Gleichgesinnte kennenlernen, Freunde finden. Manche bringen kleine Snacks oder Kuchen mit, Getränke sind vorhanden. Oft wird es Mitternacht, bis die letzten gehen, so spannend und gemütlich kann es sein.

Der Gebetsabend ist in den vielen Jahren sehr bekannt geworden, nicht nur in Leutkirch und Umgebung. Die Gläubigen kommen vom Bodensee, aus Bayern und Oberschwaben, egal auf welchen Wochentag der 13. fällt. Die Kapelle ist dann vollbesetzt, ebenso der Raum im UG, in den der Gebetsabend mittels Beamer übertragen wird. Wer nicht persönlich kommen kann, hat seit 2019 die Möglichkeit, über den Livestream auf YouTube/Regina Pacis live dabei zu sein, und auch das sind inzwischen jedes Mal Hunderte. Besonders wichtig ist vielen der Einzelsegen, aber auch Beichtgespräche. Etwas Spezielles an diesem Abend sind die Gebets-Teams. Es stehen dafür zwei Personen für einen zur Verfügung, sie hören zu und beten für die persönlichen Anliegen. Zudem kann man von zu Hause auch per Telefon seine Sorgen und Anliegen besprechen. Die Telefon-Hotline ist an diesem Abend besetzt.

Die Anfänge im Jahr 2003 waren im ganz kleinen Rahmen. Doch es sprach sich herum, es kamen immer mehr Menschen. Schließlich schaffte man Liederbücher an, es spielte eine Band. Heutzutage erscheinen die Texte mittels Beamer an den Wänden. Zum 150. Gebetsabend wurde Weihbischof Maria Renz als Zelebrant eingeladen. Am 13. Februar 2019 kam Bischof Gebhard Fürst und weihte die technisch neu ausgestatteten Räume ein. Seitdem werden regelmäßig Gottesdienste, Andachten oder Anbetungen vom Regina Pacis aus in die Welt gesendet, auf EWTN, Radio Horeb und YouTube. Im August 2020 war bereits der 200. Gebetsabend, der als Open-Air-Veranstaltung im Garten gefeiert wurde. Der nächste 239. Gebetsabend findet am Montag, 13. November, um 19.30 Uhr statt. www.regina-pacis.de