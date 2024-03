148. Hauptversammlung des Bezirksimkervereins Wangen/Allgäu

Vorstand Christoph Will führte, nach der Ehrung verstorbener Mitglieder, durch die Tagesordnung. Die Themen der Berichte: Der Blütenhonigertrag der Vereinsimker war im Berichtsjahr gut.

Die Sanierung des 1980 erbauten Lehrbienenstands in der Neumühle wurde abgeschlossen. Hierfür und für die erfolgreichen Hauptveranstaltungen des Jahres 2023, das Imkerfest im Juli und das vorausgegangene Frühlingsfest bedankte sich Will für den großen Einsatz.

12 gut besuchte Kurse mit Fachthemen der Bienenhaltung, ein Schülerferienprogramm sowie die Neuimkerschulung 2023 für 39 Neuimker zeigte den ungebrochenen Trend zur Haltung von Honigbienen auf. Im Berichtszeitraum wuchs auch die Mitgliederanzahl des BIV, dessen 250 Imkerinnen und Imker nahezu 2.000 Bienenvölker pflegen.

Agnes Thein berichtete über Zu- und Abgänge in der Vereinskasse, deren Kassenbestand ein leichtes Plus aufwies. Kassenprüfer Baptist Egger bescheinigte eine perfekte Kassenführung.

Vor den im vierjährigen Turnus durchgeführten Neuwahlen des gesamten Vorstandsteams stand zunächst die Verabschiedung von Kassenwartin Agnes Thein im Mittelpunkt. Christoph Will hob ihr außerordentliches Engagement hervor, mit der sie das Vermögen des Vereins verwaltete.

Jeweils einstimmig wurden von der Versammlung in den Ämtern bestätigt: 1. Vorstand Christoph Will, 2. Vorstand Karl Brilisauer, Schriftführer Hubert Rall. Neuer Kassenwart ist Markus Beck, für die Kassenprüfung sind Baptist Egger und Josef Bischofberger verantwortlich.

Heinrich Gletter (Ausbildungsleiter) und Reinhard Scherer (Festbeauftragter) sowie Sandra Rädler (Fachfrau für Wildkräuter) ergänzen das Führungsteam künftig mit zusätzlichen Angeboten des Vereins in der Aus- und Weiterbildung.

Folgende sieben Beisitzer wurden bestätigt, bzw. neu ins Team gewählt: Gabi Wanninger, Joachim Prinz, Christian Boss, Ulrike Poehler, Carin Emerich, Bianca Schmid und Helga Gassner.

Anschließend wurden die aktuellen Planungen mit Beteiligung der Imkerschaft in der Landesgartenschau 2024 in Wangen vorgestellt. Im LGS-Infopoint des BIV Wangen wird den Gästen der Gartenschau sowie in den Folgejahren der Wangener Bevölkerung und interessierten Schulklassen das Leben der Bienen vorgestellt.

Den Schlusspunkt dieser Zusammenkunft setzte Hans Emtmann mit einem unterhaltsamen Rückblick auf den Vereinsausflug 2023 nach Südtirol.