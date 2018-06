Musikkapelle Ratzenried eröffnet Sommerabendkonzerte

Mit einer Woche Verspätung hat die Musikkapelle Ratzenried unter ihrer Leitung von Michael Dlugosch die Reihe der Sommerabendkonzerte in der Gemeinde Argenbühl eröffnet.

Anders als in der vergangenen Woche, als der Beginn in Siggen wegen des schlechten Wetters ausfallen musste, stimmte am Dienstagabend vom Wetter her alles. Keine Wolke trübte den Himmel und die Stimmung. So konnten sich die zahlreichen Besucher ganz dieser Stunde voller Musik in der idyllischen Atmosphäre des Schlosshofes hingeben. Zu Gehör kam traditionelle Blasmusik, aber auch Stücke wie „Rock me“, die Füße und Hände der Zuhörer in Bewegung setzten. Besonders schön gestaltete sich die Polka „Kirschblüten“, die die Ratzenrieder 2017 beim Musikfest in Eglofs präsentiert hatten. Peter Schads „Jubelklänge“ wird es sicherlich auch Ende Oktober zu hören geben, wenn die Kapelle ihren 210. Geburtstag feiern wird.