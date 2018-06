Flüchtlinge sind in Ratzenried eingezogen

Derzeit wird die Notunterkunft für Flüchtlinge in der Turnhalle Waltershofen aufgelöst (wir berichteten). Am Montag kamen 38 von ihnen in Ratzenried an und wurden im ehemaligen Gästehaus des Humboldt-Institutes untergebracht. Bei den Neuankömmlingen handelt es sich vorwiegend um Familien mit Kindern aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Beim Begrüßungsabend am Dienstag im Josefshaus wurden erste Kontakte geknüpft und Vertrauen aufgebaut.

„Trotz widriger Witterungsbedingungen haben es sich viele Ratzenrieder nicht nehmen lassen, die Flüchtlinge zu begrüßen“, sagte jetzt Diakon Jochen Rimmele, der die sich in Argenbühl entwickelnden Helfergruppen mit seiner Erfahrung unterstützt. Er erzählte auch, dass am Dienstagabend „ein bunter und fröhlicher Kennlernabend“ stattfand, an dem auch Menschen aus Waltershofen teilnahmen.

„Einige Helfer von dort wollen die entstandenen Beziehungen nicht abreißen lassen und werden bei uns mit dabei sein“, erzählte Anton Glatthaar, der zusammen mit Elly Baumgartner als Ansprechpartner und Koordinator in Ratzenried fungiert. Und er war überzeugt davon: „Das erleichtert den Übergang, baut Brücken und hilft beim Einleben und Zurechtfinden.“

Von den Verantwortlichen war zu erfahren, dass die Grundschulkinder bereits am kommenden Montag mit dem Unterricht in Ratzenried beginnen können. Für ältere Kinder sei der Schulbesuch an den weiterführenden Schulen in Kißlegg und Leutkirch „nahtlos weitergegangen“. Und in der allernächsten Zeit könnten auch die Sprachkurse für die Erwachsenen beginnen.

„Zusätzliche Freude kam im Saal auf, als ein Flüchtling aus Syrien in einer spontanen Rede den Dank der neu angekommenen Flüchtlingsfamilien zum Ausdruck brachte“, heißt es in dem Bericht vom Helferkreis weiter.