Ein Fest für die Gesamtgemeinde

Mit vielen sportlichen Angeboten, aber auch mit Musik und Bewirtung feiert der Turnverein Ratzenried am Wochenende das halbe Jahrhundert seines Bestehens. „Es soll bewusst kein Riesenfest werden“, erklärt Vorstandssprecher Tobias Müller, „eher ein Fest für die Allgemeinheit, eines für Jung und Alt aus Ratzenried und aus ganz Argenbühl“.

Wenn ein Verein einen runden Geburtstag feiert, dann fragt man nach den Anfängen. Wobei die Jahreszahl 1966, zumal es sich bei der Gründung zunächst nur um einen Fußballverein handeln sollte, bereits auf den Hintergrund hinweist: die Fußball-Weltmeisterschaft in England. Natürlich wurde in Ratzenried schon vor diesem Ereignis Fußball gespielt. Der Stammtisch „Ochsen“ und der Stammtisch „Rose“ trugen auf der Wiese hinter dem Friedhof Freundschaftsspiele aus. Doch nun wollten es die Kicker den vielen anderen Orten ringsum gleichtun und einen entsprechenden Verein ins Leben rufen. Der damalige Bürgermeister Paul Mayer empfahl, gleich einen Sportverein mit Fußball- und Turnerabteilung zu gründen, „um die neu erstellte Turnhalle in Ratzenried besser zu nutzen“.

1967 fingen die Turner an

Gesagt, getan. Am 21. Dezember 1966 fanden sich laut Protokoll 46 Personen zusammen, die Horst Herrmann zu ihrem Vorsitzenden wählten. Bereits im Januar 1967 nahmen eine Frauen- und eine Männerturnriege den Sportbetrieb auf. Die Fußballer bekamen von der Gemeinde den Sportplatz „Brauereiwiese“ zur Verfügung gestellt, ein Jahr später fand sich die Fußballjugend zusammen.

Nach und nach kamen die Ratzenrieder Reiter und eine Mädchenturnriege dazu, dann die Tischtennisfreunde, das Mutter-Kind-Turnen, die rhythmische Sportgymnastik, der Aerobic-Kreis und der Radsport. Zu den ersten Sportfesten 1969 bis 1971 gesellten sich zwei Reiterfeste, bevor 1974 die Fußballer erstmals das „Argenbühl-Pokalturnier“ mit Mannschaften aus den sechs Argenbühler Ortsteilen austrugen. Mit der vereinsmäßigen Entwicklung hielt auch der Ausbau der Sportstätten Schritt. 1983 konnte ein Hartplatz und das Kleinspielfeld bei der Schule eingeweiht werden. Genau zehn Jahre später erhielten die Fußballer ein neues Rasenspielfeld samt Gerätehütte. 2002 wurde alles mit einem zusätzlichen Trainingsplatz und einer Flutlichtanlage komplettiert. Nicht zu vergessen das Vereinsheim, das seit 1986 „zur zweiten Heimat für die mittlerweile 600 Mitglieder geworden ist“.

Laufen für den guten Zweck

Am Wochenende wird also gefeiert. Los geht es am Freitag ab 17 Uhr mit einem AH-Fußball- und einem Faustballturnier. Zur Siegerehrung im rund 250 Personen fassenden Zelt am Sportplatz werden zwei Vereinsmitglieder für musikalische Stimmung sorgen. Am Samstag geht es traditionell zu. Ab 13 Uhr wird der Argenbühl-Pokal ausgetragen und um 16 Uhr das Elfmeter-Turnier, das zwischen 20 und 30 Mannschaften aus dem gesamten Umfeld von Ratzenried vereinen soll.

„Sonntag wollen wir uns als Verein der Gemeinde präsentieren“, kündigt Tobias Müller an. Um 10 Uhr gibt es im Zelt einen Festgottesdienst mit Pfarrer Rupert Willburger, dem sich ein Frühschoppen mit der Musikkapelle Ratzenried anschließt. Zur gleichen Zeit (ab 11 Uhr) laden die Ratzenrieder Biker zu geführten Radtouren mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden ein.

Rechtzeitig wieder zurück, dürfen die Radler auf keinen Fall den „1.Argenbühlpokal“ der gemeindlichen Grundschulen verpassen. Auch der um 16.15 Uhr stattfindende Sponsorenlauf der Volksbank Allgäu-West verspricht spannend zu werden. Personen jeden Alters und jedes Konditionsstandes sind aufgerufen, zugunsten der Argenbühler Bürger- und Sozialstiftung so viele Runden von gut einem Kilometer zu laufen, wie sie innerhalb von 30 Minuten wollen und können. „Jede einzelne Runde zählt“, sagt Tobias Müller und vergisst nicht zu erwähnen, dass auch Bürgermeister Roland Sauter mit von der Partie sein wird.