Sorgsam bettet Gertrud Feuerstein den kleinen Adrian in das kuschlige Tuch auf dem Tisch und spricht mit leiser Stimme zu ihm. Seit fünf Tagen ist Adrian auf dieser Welt, und seitdem zaubert er sowohl seiner Familie als auch Gertrud Feuerstein regelmäßig ein Lächeln ins Gesicht. Die 40-Jährige ist Hebamme und betreut Familie Bestler und ihren Nachwuchs seit Adrians Geburt.

Wenn Gertrud Feuerstein über ihren Beruf spricht, fällt oft das Wort „Verantwortung“. Etwas, für das sie einsteht, etwas, das sie mag. Etwas, das ihr Beruf als selbstständige Hebamme ständig von ihr fordert. Nicht nur, was den Umgang mit Kindern und ihren Familien betrifft, sondern auch die komplette Organisation ihres Handwerks.

Mit neun ebenfalls freiberuflichen Kolleginnen arbeitet sie zu 50 Prozent im Kreißsaal des Krankenhauses in Wangen und gibt Kurse in der Fachklinik. Miteinander in Kontakt sind die Hebammen über die Hebammenpraxis am Klosterberg. Viele arbeiten Teilzeit, alle organisieren sich selbst. Das Spektrum reicht von der Begleitung in der Schwangerschaft über die Geburtshilfe bis hin zur Begleitung danach, aber auch vieles mehr innerhalb dieser Bereiche. Sie sind ein Netzwerk von Fachkräften, wenn man es so beschreiben will.

„Das Tollste ist die Geburt“, schwärmt Gertrud Feuerstein. Doch genau an diesem Punkt kommt die Krux. Die Hebammen müssen sich haftpflichtversichern, um die Geburtshilfe ausüben zu dürfen, „denn bei der Geburtshilfe trägt die Hebamme eine große Verantwortung“. Wegen dieses großen Risikos gebe es in ganz Deutschland auch nur eine einzige Versicherung, die Hebammen aufnimmt. Die Prämie dieser Versicherung steigt seit einigen Jahren an. Heuer muss eine freiberufliche Hebamme zum Beispiel 4200 Euro zahlen, damit sie haftpflichtversichert ist. Der Versicherungsvertrag dauert stets ein Jahr, danach wird wieder neu verhandelt.

Geburten bedeuten Risiko

Aber warum steigt diese Prämie so enorm? Bereits 2010 berichtete unter anderem die TAZ davon, wie eine Studie des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft herausgefunden hatte, dass sogenannte „Personenschäden im Heilwesen“ immer teurer würden. Dies sei besonders bei Geburten der Fall, da hier im Schadensfall ein ganzes Leben lang gezahlt werden müsse. Die Kosten dafür tragen die Sozialversicherungen – und diesen ist das zu teuer. Von Krankenkassen und Versicherungen holen sie sich deshalb diese Ausgaben zurück. Die Versicherungen wiederum geben die Kosten, die ihnen dadurch zuteilwerden, weiter – indem sie ganz einfach die Prämien erhöhen.

Leisten können sich das nur die wenigsten Hebammen. Zwar sei der Lohn leicht angestiegen, aber diese Erhöhung sei nicht zu vergleichen mit der Höhe der Haftpflichtprämie, sagt Gertrud Feuerstein. „Deshalb machen viele Hebammen keine Geburten mehr“, weiß sie.

Mittlerweile sucht nicht nur der bundesweite Hebammenverband nach anderen Versicherern, sondern auch die Frauen, die im Wangener Hebammennetz zusammenarbeiten, haben sich selbst auf die Suche gemacht, haben Gespräche geführt. Bisher ohne Ergebnis.

Sechs Geburten pro Monat

Vor gut drei Jahren habe ein Versicherer aus Vorarlberg Hebammen aus Baden-Württemberg, Bayern und Hessen angeboten, sich bei ihm versichern zu lassen – für ein Drittel vom bisherigen Preis. „Das wäre ideal gewesen“, sagt Gertrud Feuerstein. Doch dieses Ideal ging nicht lange gut. Das deutsche Haftungsrecht ist anders als das österreichische. Was wiederum ein Risiko für die Hebammen bedeutet. Mittlerweile sind die Hebammen alle wieder bei der deutschen Versicherung untergekommen. Zähneknirschend.

„Die Frage ist: Wo geht das hin?“, überlegt Gertrud Feuerstein laut im Hinblick auf die immer weiter steigenden Haftpflichtprämien. Sich den Hebammen-Beruf leisten, so seltsam das auch klingt, kann sie sich, wie übrigens auch viele andere Hebammen, weil sie verheiratet sind und der Mann Vollzeit arbeitet. „Wenn man eine bestimmte Anzahl an Geburten macht, kann man schon davon leben“, sagt die 40-Jährige. „Aber dann muss man auch die Leistung und den Aufwand dem Gehalt gegenüberstellen.“ Sie selbst spricht von fünf bis sechs Geburten pro Monat, bei denen sie hilft, und von im Schnitt sechs bis zwölf Nachversorgungen. Pro Jahr.