ARD dreht bei der Ratzenrieder Burgruine

Der Heimatverein Ratzenried lädt am Sonntag, 11. September, um 10.15 Uhr zur Burgmesse mit Pfarrer Willburger. Dieses Jahr ist wegen der Dreharbeiten zur Sendereihe „Deutschland – deine Dörfer“ das ARD-Kamerateam dabei. Im Anschluss spielt die Musikkapelle Ratzenried zum Frühschoppen mit Bewirtung auf. Messe und Frühschoppen finden nur bei trockener Witterung statt. Der „Tag des offenen Denkmals“ am morgigen Sonntag ist dem Themas gewidmet: „Romantik – Revolution – Realismus“. Aus diesem Grund bietet der Heimatverein an diesem Tag um 13.30 Uhr eine Führung durchs Ratzenrieder Schloss an. Treffpunkt ist am Schlosseingang.