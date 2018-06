50 Personen feiern den TV-Star Ratzenried

Für viele der Bürger rund um Ratzenried ist jetzt für die nächsten Wochen wohl nachmittägliches Fernsehprogramm angesagt. Denn von Montag bis Freitag gibt es jeweils um 16.10 Uhr im Ersten die Doku-Soap „Deutschland Deine Dörfer“ zu erleben – unter Mitwirkung von „eindrucksvollen Persönlichkeiten Ratzenrieds, die ihren arbeitsreichen Alltag bewältigen und gleichzeitig Freude und Lebensmut ausstrahlen“, wie es in einer Broschüre der Programmdirektion heißt. Und das 20 Folgen lang. Am Donnerstag war Beginn. Grund genug für die Menschen im Dorf, dieses Ereignis zu feiern. So waren am Abend 50 Personen ins Josefhaus gekommen, um sich zunächst die Videoaufzeichnung von Folge 1 anzuschauen und hinterher das, was die Protagonisten der Serie an kulinarischen Produkten mitgebracht hatten, zu probieren.

50 Minuten lang verfolgte man den mehrmaligen Wechsel zwischen den Orten Ditzum in Ostfriesland, Neulietzegöricke in Brandenburg und eben Ratzenried im Allgäu. Wobei die Geschichten des Krabbenfischers Anton Bruhns ebenso viel Interesse fanden wie die der Pferdezüchterin Martina Herrlich-Gryzan und natürlich die der Bio-Bauernfamilie Krug mit Mutter Veronika, Vater Norbert und ihren Kindern Rebekka, Lydia, Magdalena und Lorenz.

Zu sehen waren die Krugs bei ihrer täglichen Arbeit, im Stall bei Sau Patricia, die zehn Ferkel geworfen hatte, oder bei den Vorbereitungen für Praktikant Philipp, der für einige Zeit im „Bauwagen“ Quartier beziehen sollte.

Bei leckeren Käsespießen von Veronika Krug, Andreas Fests süffigem selbstgebrautem Bier, würzigen Erzeugnissen der Ziegenbauern Elisabeth Baumgärtner und Hubert Bleicher und nicht zuletzt bei köstlichem Apfelsaft und begehrtem Cidre von Berthold Büchele, seinem Sohn und Schwiegersohn gab es genug Gesprächsstoff. Wobei das Urteil über die erste Folge der Sendereihe durchweg positiv ausfiel und man schon gespannt auf die Fortsetzung wartete.

So hatten die Damen Rack und Martin vor der ersten Ausstrahlung alle ihre Verwandten und Freunde „von Rügen über Potsdam bis nach Sachsen“, die schon alle einmal zu Besuch in Ratzenried waren, alarmiert und auf diese Sendung hingewiesen. Andere Gäste erwähnten die Möglichkeit, „regionale Unterschiede kennen zu lernen“, fanden es „nett, dass in jeder Folge jemand anderes dran kommt“ oder bestätigten, sich das Gezeigte „genau so vorgestellt zu haben, ob es der Realität nun tatsächlich entspricht oder nicht“.

„Warum nicht mehr Ratzenried?“, fragte ein Mann aus dem Ort, der von den um ihn Stehenden zur Antwort erhielt: „Das kommt doch alles noch: Fronleichnamsprozession, Heilige Messe auf der Burg, Johannisfeuer, Essen bei Bücheles“. Wieder ein anderer erklärte, „um fünf Zentimeter gewachsen zu sein“, während eine Frau ganz realistisch feststellte: „Wenn ich nicht aus Ratzenried wäre, würde ich mir das nicht anschauen!“

Schließlich fasste Berthold Büchele zusammen: „In 100 Jahren werden wir nie mehr so einen außergewöhnlichen Werbeeffekt für unser Dorf bekommen.“ Kräftiger Beifall zeigte, dass der Dorfchronist mit dieser Aussage genau ins Schwarze getroffen hatte.