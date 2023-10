Personalisierung: besondere Geschenke mit Liebe zum Detail

Personalisierte, besondere Geschenke haben in den letzten Jahren nicht nur an Beliebtheit gewonnen, sondern auch die Art und Weise, wie wir schenken, revolutioniert.

Wie Stefan Junge, von Print Royal erklärt: „Die Personalisierung gibt es circa seit zehn Jahren und der Trend wurde immer stärker.“ Seitdem können Produkte bereits ab einer Einheit individualisiert werden, und das hat die Art und Weise, wie wir schenken, grundlegend verändert.

Mit personalisierten Geschenken haben Sie die Möglichkeit, Ihre Liebe und Zuneigung auf eine ganz besondere Weise auszudrücken. Egal, ob zu Weihnachten, Geburtstagen oder anderen besonderen Anlässen, diese Geschenke sind mehr als nur Gegenstände. Sie sind Herzensangelegenheiten.

Personalisierte Geschenke sind nicht nur ein Trend - sie sind eine Herzensangelegenheit. Stefan Junge, Print Royal

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt

Wie Junge hervorhebt, sind der Kreativität bei personalisierten Geschenken keine Grenzen gesetzt:

Alles kann ich ab einem Stück bestellen. Fast alles kann komplett individualisiert werden. Stefan Junge

„Alles kann ich ab einem Stück bestellen. Fast alles kann komplett individualisiert werden. Entweder kann der Kunde komplett frei selbst gestalten oder wir haben bestimmte Motiv-Rahmen vorgegeben, wo man dann die Bilder einfügen oder seinen Text oder seinen Namen einfügen kann.

Die Auswahl an personalisierten Geschenken reicht von gravierten Tassen, Schiefertafeln, Kopfkissen bis hin zu individuell gestalteten Flaschen und Handyhüllen.

Auch Handyhüllen können individuell bedruckt werden. (Foto: BAUEN & WOHNEN )

Personalisierte Geschenke: von der Trinkflasche bis zur Handyhülle

Ob eine gravierte Tasse, ein bedrucktes Kissen oder eine individuell gestaltete Flasche – personalisierte Geschenke sind der Schlüssel zu Herzen. Wie Stefan Junge von Print Royal in Oranienburg betont, geht es bei personalisierten Geschenken darum, „Gefühle, Erinnerungen und Liebe auf einzigartige Weise auszudrücken.“

Diese Geschenke ermöglichen es, ein Stück Ihrer Persönlichkeit und Zuneigung in das Geschenk zu integrieren. Die Vielfalt der Produkte und die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten sind beeindruckend. Unabhängig vom Anlass können Kunden bei der Auswahl personalisierter Geschenke ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Besondere Geschenke: Das Geheimnis der einzigartigen Überraschungen

Die Welt der personalisierten Geschenke eröffnet eine Welt der Kreativität und Individualität. „Es ist klar, dass dieser Trend in der Geschenkbranche weiterhin an Bedeutung gewinnen wird. Personalisierte Geschenke sind mehr als nur ein Trend - sie sind eine Herzensangelegenheit“, so Junge.

In einer Zeit, in der die Menschen nach persönlicher Bedeutung und emotionalen Verbindungen suchen, sind personalisierte Geschenke ein Symbol für die Liebe und Verbundenheit. Mit individuellen Geschenken können Menschen unvergessliche Momente schaffen und Ihre Liebe in einzigartiger Weise zum Ausdruck bringen.

Die Produktion personalisierter Geschenke

Die Produktion personalisierter Geschenke ist ein faszinierender Prozess, der viele Schritte umfasst. Vom ersten Entwurf bis zur finalen Verpackung werden Sorgfalt und Präzision aufgebracht, um sicherzustellen, dass jedes Geschenk ein Meisterwerk wird.

Die Laser haben verschiedene Bestandteile und je nachdem kannst du verschiedene Produkte lasern. Du kannst zum Beispiel auch direkt in Metall lasern, also zum Beispiel in einen Flachmann für die kalten Tage. Florian Jacob

Die Auswahl an Materialien, die graviert oder bedruckt werden können, reicht von Acryl über Keramik bis hin zu Glas und Holz. Florian Jacob erklärt: „Die Laser haben verschiedene Bestandteile und je nachdem kannst du verschiedene Produkte lasern. Du kannst zum Beispiel auch direkt in Metall lasern, also zum Beispiel in einen Flachmann für die kalten Tage.“

Ein Traum in Glitzerrosa: hier entstehen personalisierte Trinkflaschen für Prinzessinnen. (Foto: BAUEN & WOHNEN )

Diese Vielfalt ermöglicht es den Kunden, ein Geschenk auszuwählen, das perfekt zu ihren Anforderungen und den Vorlieben des Beschenkten passt.

Beliebte Anlässe und Lieferzeiten

Die Beliebtheit personalisierter Geschenke erstreckt sich über eine Vielzahl von Anlässen, von Valentinstag und Ostern bis hin zu Geburtstagen und Hochzeiten.

Wir sind typische Geschenkebringer. Weihnachten überstrahlt bei uns alles. Gerade personalisierte Geschenke zwischen 15 und 30 Euro sind ein großer Hit. - Stefan Junge

Egal ob graviertes Schneidebrett für den Grillmeister, ein Kopfkissen mit den Enkeln für Oma und Opa, die bedruckte Kaffeetasse für den Arbeitskollegen, eine Schiefertafel mit Fotomotiv zur Goldenen Hochzeit oder die gravierte Flachmann Flasche für den Freund beim Skifahren.

Besonders schnell Schnelle Lieferung sorgt für große Freude In der Regel dauert es von der Bestellung bis zur Auslieferung zwischen 3 und 5 Tagen.

Die hohe Nachfrage nach personalisierten Geschenken zu Weihnachten unterstreicht die Bedeutung dieser Branche. Es ist die Zeit des Jahres, in der die Menschen ihre Liebe und Zuneigung in besonderer Weise zum Ausdruck bringen möchten. Und personalisierte Geschenke bieten die perfekte Gelegenheit dazu.

Individuelle Geschenke für ein unvergessliches Lächeln

Personalisierte Geschenke sind weit mehr als nur Produkte. Sie sind ein Ausdruck von Liebe, Erinnerungen und Verbundenheit.

Die Welt der Personalisierung hat die Art und Weise, wie wir schenken, verändert und ermöglicht es uns, einzigartige und unvergessliche Momente zu schaffen. Individuelle oder personalisierte Geschenke sind der Schlüssel zu Herzen oder zu einem unvergesslichen Lächeln.