Gelenkspezialisten in Überlingen

Seit über 20 Jahren ein verlässlicher Ansprechpartner

Ein ausschlaggebender Faktor einer qualitativ hochwertigen Behandlung ist Zeit. Aus diesem Grund legt das Zentrum für spezielle Gelenkchirurgie in Überlingen ein besonderes Augenmerk darauf, sich Zeit für seine Patienten zu nehmen. Die Fachärzte Dr. Ewald Renz, Dr. Richard Volz, Dr. Wilhelm Loewe, Dr. Arne Feistel und Dr. Mirjam Langen betreuen ihre Patienten von der ersten Sprechstunde bis zum erfolgreichen Abschluss der Behandlung.





Bei jeglichen Verletzungen und Problematiken im Schulter- oder Kniegelenk ist das Zentrum für spezielle Gelenkchirurgie seit rund 20 Jahren ein verlässlicher Ansprechpartner. Für niedergelassene Ärzte stellt das Zentrum oftmals eine Entlastung dar. „Bei komplexeren Krankheitsbildern verweisen zahlreiche Kollegen ihre Patienten an uns“, erklärt Dr. Wilhelm Loewe.





„Nach einer ausführlichen Untersuchung stellen wir eine Diagnose und schlagen eine Behandlungsmethode vor, bevor die Patienten zu ihrem zuweisenden Arzt zurückkehren“, fügt er hinzu. Um eine kompetente und verlässliche Aussage treffen zu können, lautet die Devise der Fachärzte: „Durchs Telefon und durch die Hose – Keine Diagnose. Für jeden Patienten nehmen wir uns mindestens eine halbe Stunde Zeit. Befunde Unklarheiten und Bedenken werden besprochen. In diesem Sinn behandeln wir alle Patienten gleich – wie Privatpatienten“, betont Dr. Richard Volz.

Für die eingehende klinische Untersuchung, welche nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen wird, gestatten wir uns einen Pauschalbetrag von 50 Euro zu erheben.

Das Team, bestehend aus fünf Fachärzten und sechs weiteren Mitarbeitern ist bemüht, ihren Patienten einen zeitnahen und passenden Termin anbieten zu können - unabhängig vom Versichertenstatus.





Operative Behandlungen am Stockacher Krankenhaus und in der See-Clinic Überlingen

Sollte eine Operation für die Genesung notwendig sein, da konservative Behandlungsmaßnahmen nicht das gewünschte Ergebnis erzielen, werden Patienten vollumfänglich von den Spezialisten über den Eingriff beraten.

„Die Operationen führen wir am Krankenhaus in Stockach und in der See-Clinic Überlingen (Privatklinik) durch“, sagt Dr. Ewald Renz. Sollte eine ambulante Operation nicht möglich sein, werden die Patienten stationär aufgenommen. „Zur täglichen Visite und Verbandswechsel erscheint der Arzt, welcher die erste Sprechstunde gehalten sowie die Operation geplant und durchgeführt hat“, erläutert Dr. Arne Feistel. „Wir legen großen Wert darauf, dass die Patienten einen festen Ansprechpartner haben und dass die gesamte Behandlung durch einen Arzt und nicht mehrere erfolgt“, ergänzt er.

Der Eingriff kann auf Wunsch für Personen, welche privat oder mit Beihilfe versichert sind, an der See-Clinic in Überlingen erfolgen. Die Klinik ist mit einem modernen Hightech-OP ausgestattet und verfügt über sechs Betten in vier Patientenzimmern mit Rund-um-die-Uhr-Betreuung.





Leistung

Arthroskopische Operationen am Schultergelenk

Frakturversorgung und Endoprothetik am Schultergelenk

Arthroskopische Operationen am Kniegelenk

Arthroskopische Kreuzband-Operationen

Arthroskopische Behandlung von Knorpelschäden

Teilgelenkersatz am Kniegelenk

Arthroskopische Operationen am Ellbogen- und Sprunggelenk

Achskorrigierende Eingriffe bei Fehlstellungen

Operationen an Sehnen

Stabilisierende Operationen am Bandapparat des Sprunggelenkes