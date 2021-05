Endlich wieder lachen, sprechen und kauen

Zahnimplantate und der darauf verankerte feste Zahnersatz können an einem Tag eingesetzt werden: Das „All-on-4“-Konzept

Zahnimplantate sind eine nachhaltige und sichere Lösung zur Verankerung von Zahnersatz nach Zahnverlust. Mit dem Behandlungskonzept All-on-4 kann unser auf künstliche Zahnwurzeln und Zahnersatz spezialisiertes Behandlungsteam zahnlose Patienten innerhalb weniger Stunden mit einer festsitzenden Brücke auf vier Implantaten versorgen. Beißen und Kauen sind sofort möglich. Die Methode ist nahezu schmerzfrei.

Bisher erforderte eine nicht herausnehmbare Implantatversorgung (zum Beispiel Brücke) besonders bei starkem Knochenverlust meist die langwierige Prozedur eines Knochenaufbaus. Mit dem Behandlungskonzept All-on-4 kann man darauf in der Regel verzichten, da die beiden hinteren Implantate schräg eingesetzt werden. Dadurch können längere Implantate mit einer größeren Kontaktfläche zum Knochen und günstigeren Belastungsrichtung verwendet werden. Der Halt der Knochenschrauben ist dadurch erheblich verbessert.

Wir erleben tagtäglich in unserer Praxis, dass „Feste dritte Zähne an einem Tag“ eine innovative und sicher umsetzbare Behandlungsoption für unsere Patienten darstellt. Zahlreiche Patienten haben so ihre Lebensqualität wiedererlangt, oft nach langem Leidensweg und auf der verzweifelten Suche nach einer geeigneten Problemlösung.

Für wen ist das Konzept geeignet?

Das All-on-4-Behandlungskonzept wurde für zahnlose Patienten oder Patienten mit einer hoffnungslosen Restbezahnung entwickelt. Viele dieser Patienten leiden lang unter einer schlechtsitzenden Teil- oder Vollprothese: Der Prothesenhalt, die Ästhetik und das Sprechen sind stark eingeschränkt.

Kauen ist manchmal kaum noch möglich. Ein unsicheres Auftreten in Gesellschaft mit anderen Menschen kann eine zusätzliche psychische Belastung darstellen. Die Behandlungsmethode bietet sich gerade für ältere und gesundheitlich beeinträchtigte Menschen an, die sich keinem größeren chirurgischen Eingriff unterziehen können oder wollen. Die Operation erfordert zwar ein hohes Maß an chirurgischem und prothetischem Können, ist aber für den Patienten wenig invasiv. Selbst weit verbreitete allgemeine Erkrankungen, wie z. Bsp. Diabetes, Herz- und Kreislaufprobleme oder die Einnahme von gerinnungshemmenden Medikamenten (z. Bsp. ASS, Macumar), stellen kein Hindernis für diese Behandlung dar. Eine All-on-4-Behandlung ist im Oberkiefer, im Unterkiefer oder auch in beiden Kiefern gleichzeitig möglich.

Die Behandlung

Es sind mindestens vier Implantate pro Kiefer nötig. An einem einzigen Tag können die nicht erhaltungswürdigen Zähne gezogen, Implantate und feste dritte Zähne eingesetzt werden. Die prothetische Analyse, eine 3-D-Röntgenaufnahme und eine Simulation des Behandlungsergebnisses bei Wunsch nach Zahnstellungsänderung ermöglichen es uns, den Eingriff bereits im Vorfeld detailliert zu planen, um dann die Implantate exakt in den Kieferknochen einsetzen zu können. Sofort nach der Behandlung ist erstes Essen und vorsichtiges Kauen möglich. Unser 24-Stunden Notdienst ist nach der Operation immer für Sie erreichbar

Die ersten 14 Tage

In den ersten drei Tagen nach der Operation treten Schwellungen auf, die nach sechs Tagen wieder abgeklungen sind. Gelegentliche Blutergüsse sind nach etwa zehn Tagen meist nicht mehr zu erkennen. Nach ca. zwei Wochen entfernen wir die Nähte und kontrollieren den festen Zahnersatz.

Behandlungsalternativen

Unsere langjährige Erfahrung und äußerst hohe Erfolgsquote erlauben uns die sofortige Rekonstruktion der Zähne mittels einer individuell gestalteten, gerüst-stabilisierten Komposite-Brücke. Sie stellt eine verlässliche Behandlungsalternative mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis dar. Nach 3 Monaten können ggf. eine Anpassung an die Wundverhältnisse und eine Bisskorrektur durchgeführt werden.

Anspruchsvolle Patienten hingegen werden in den ersten 3 Monaten zunächst mit einem gerüstfreien Provisorium versorgt. Danach erfolgt die Herstellung des definitiven voll- oder metall-keramischen Zahnersatzes.

Nach Abschluss der Behandlung sorgen die regelmäßige (Implantat-) Prophylaxe sowie eine jährliche Abnahme der Brücke zur Reinigung und Implantat-Kontrolle für unsere langjährigen Erfolge mit diesem außergewöhnlichen Behandlungskonzept.

Fragen unserer Patienten

Wie lange halten die Implantate? Implantate können bei guter Pflege ein Leben lang halten. Wichtig sind das Können des Implantologen und eine lebenslang gute Pflege. Wissenschaftliche Studien mit einer Nachbeobachtungszeit von zehn Jahren konnten zeigen, dass All-on-4-Implantate eine gleich hohe Erfolgsrate haben wie konventionell gesetzte Implantate. Das schräge Einbringen der hinteren Implantate ermöglicht die sofortige Belastung der Implantate.

Ist eine Behandlung schmerzvoll? Nach dem Eingriff entstehen geringe oder keine Schmerzen. Der Eingriff wird bei uns in aller Regel in Teil- oder Vollnarkose durchgeführt. Zusätzliche erfolgt – wie bei jedem chirurgischen Eingriff – eine lokale Betäubung zur lokalen Schmerzausschaltung.

Gibt es eine Garantie? Ja. Bisher konnten wir mit dieser Methode eine Erfolgsquote von 100 Prozent erreichen. Sollte bei einem unserer künftigen Patienten Implantate einmal nicht einwachsen, dann wird der Patient ohne Zusatzkosten für ihn erneut behandelt. Was kostet diese Methode? Feste dritte Zähne nach dem o.g. Konzept sind relativ kostengünstig. Verglichen mit der konventionellen Methode (6-8 Implantate pro Kiefer und Knochenaufbau) sind die Kosten ca. 50 Prozent niedriger. ■

Feste dritte Zähne

Erste Vorstellung in unserer Praxis – Beratungsgespräch – Entscheidungsfindung



Behandlungsbeginn

Herstellung von Kieferabdrücken

3D-Röntgen und 3D-Planung

Ggf. Einprobe/n zur Simulation des Behandlungsergebnisses und Bisskontrolle





Tag des Eingriffs bis zur Nahtentfernung

Ggf. Entfernung nicht erhaltungswürdiger Zähne - Einsetzen der Implantate

Einsetzen des festen Zahnersatzes am Tag des Eingriffs (Provisorium, Fall 2) oder bei der Nahtentfernung nach 10-14 Tagen (endgültiger Zahnersatz, Fall 1)

Ggf. nach 2 - 3 Monaten

Kontrolle des Bisses

Kontrolle der Implantate

Herstellung des endgültigen Zahnersatzes

Die Winkelung der hinteren Implantate führt zu einer günstigeren (Kau-) Belastung. Fall1 Mit Aussehen, Kaufunktion und Biss unzufriedene Patientin (Ausgangssituation). Röntgenbild mit endgültigem Zahnersatz (mit Metallgerüst). Mundsituation nach Einsetzen des Zahnersatzes (vorEntfernung der Nähte). Eingesetzter Zahnersatz (vor Entfernung der Nähte). Fall2 LEAD Technologies Inc. V1.01 LEAD Technologies Inc. V1.01 LEAD Technologies Inc. V1.01 1 von 1