Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie

Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie · ambulantes Operieren · Sportmedizin · Chirotherapie · Sozialmedizin · Rehabilitation

Ein starkes Team mit umfassendem Spektrum

Qualität, Kompetenz und Sorgfalt bilden die Grundlagen Ihrer Behandlung durch die spezialisierten Fachärzte der Orthopädie und Unfallchirurgie in der nova clinic. Dabei ist uns die persönliche und individuelle Beratung und Therapie besonders wichtig. Orthopädie, Unfallchirurgie, Sportmedizin, Endoprothetik, Hand- und Fußchirurgie arbeiten Hand in Hand und ergänzen sich in einer Abteilung zu einer umfassenden und ineinander greifenden Versorgung.

Behandlungsschwerpunkt Schulter und Knie

Die Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie hat sich zu einem überregional bedeutenden Zentrum für Diagnostik und Therapie von Gelenkerkrankungen entwickelt. Sie steht für die kompetente Versorgung auch komplexer Verletzungen und Verschleißerscheinungen von Schulter, Knie und allen anderen Gelenken auf höchstem Niveau.

Kernspintomografie in der nova clinic

Die Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie der nova clinic hat 2018 in ein neues, hochmodernes Kernspin-Gerät investiert. Wir sind dadurch in der Lage mit höchster Bildqualität und in verkürzter Untersuchungsdauer unkompliziert und sicher präzise Diagnosen zu stellen. So wird unnötige Wartezeit verhindert und eine zielgerichtete Therapie kann unmittelbar eingeleitet werden. Präzise Diagnostik und effiziente Behandlung aus einer Hand!

OP-Zentrum in der nova clinic

Die große Operationsabteilung der nova clinic stellt sicher, dass die Eingriffe schonend und ambulant bzw. kurzstationär durchgeführt werden können. Rund 3.000 operative Eingriffe pro Jahr stellen hohe Anforderungen an Technik und Ausstattung. Unsere drei OP-Säle sind mit Reinlufttechnologie und den modernsten Instrumenten ausgestattet. Die hygienischen Anforderungen der Zukunft sind damit schon jetzt erfüllt.

Behandlungsschwerpunkt Endoprothetik

Grundlage für den Einsatz künstlicher Gelenke ist eine sorgfältige Abwägung der Therapiemöglichkeiten und Behandlungsalternativen. Ist die Implantation einer Gelenkprothese unumgänglich, versorgen Dr. Michael Gasper (Hüft- und Knieendoprothetik) und Dr. Philip Kühn (Schulter- und Knieendoprothetik) ihre Patienten sowohl in der nova clinic als auch in ausgewählten Kooperationskliniken.

Behandlungsschwerpunkt Sportverletzungen

Bei der Behandlung von Sportverletzungen liegt der Schwerpunkt in der Anwendung minimalinvasiver Verfahren und einer raschen funktionellen Nachbehandlung nach Operationen. Der Erhalt Ihrer sportlichen Aktivität liegt uns am Herzen. Bei akuten Sportverletzungen stehen wir jeden Sonntag von 16 bis 18 Uhr in unserer Sport-Notfallsprechstunde zu Ihrer Verfügung.

Behandlungsschwerpunkt Fußchirurgie

Dr. Michael Schempf bietet Ihnen ein umfassendes Behandlungsspektrum in der Fußchirurgie. Korrektur von Fußdeformitäten, Behandlung von Arthrose und Rheumaleiden, Nerven- und Sehnenverletzungen. Lassen Sie sich über Diagnose, Behandlung und Nachsorge individuell beraten.

Abteilung Handchirurgie

Die Hände sind eines unserer wichtigsten Sinnesorgane. Wir bewegen sie nicht nur, sondern fühlen und „begreifen“ mit ihnen unsere Umwelt. Die Spezialisten der nova clinic bieten das komplette Spektrum der Handchirurgie an, um Ihnen die bestmögliche Funktionsfähigkeit Ihrer Hände zu ermöglichen.

Unser Expertenteam

Dr. med Ulrich Bläsi - Chefarzt der ACURAKliniken, Facharzt fürOrthop.die und spezielleorthop.discheChirurgie Usha Antony MHBA - Chefärztin Geriatrie, Fachärztin für innereMedizin, Diabetologie DBB, Geriatrie, Notfallmedizin, Palliativmedizin Dr. med. Eduar Stettin - Leitender Arzt der Wirbelsäulenchirurgie, Facharzt für Neurochirurgie Dr. med. Stefan Welte - Chefarzt der ACURA Kliniken, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie Dr. med. Friedrich Dehlinger - Leitender Arzt der Schulter- und Ellenbogenchirurgie, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Chirurgie, Spezielle Unfallchirurgie und Notfallmedizin 1 von 1