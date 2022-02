Krebs bei Kindern und Jugendlichen: Viel Hoffnung trotz düsterer Diagnose - mit Video

Für Eltern dürfte eine Krebserkrankung ihrer Kinder zu den schlimmsten Albträumen gehören. Und doch gibt es bei aller Angst und Trauer zum internationalen Kinderkrebstag am 15. Februar auch gute Nachrichten: Denn immer mehr Kinder überleben ihre Krebserkrankung.

Wir erklären, wie häufig Krebserkrankungen bei Kindern sind, was die Diagnose für betroffene Familien und Angehörige bedeutet und wie Sie helfen können.

Wie viele Kinder und Jugendliche erkranken in Deutschland an Krebs?

Das Risiko, an Krebs zu erkranken, nimmt mit steigendem Alter zu. Krebs ist bei Kindern daher recht selten. Von den mehr als 13 Millionen Kindern und Jugendlichen zwischen 0 und 18 Jahren in Deutschland erkranken rund 2200 jährlich neu an Krebs. Das ist etwa jedes 330. Kind. Jungen sind etwas häufiger betroffen als Mädchen.

Was sind die häufigsten Krebsarten bei Kindern und Jugendlichen?

Krebserkrankungen bei Kindern und Jugendlichen sind meist andere als bei Älteren. Manche Krebsarten gibt es auch nur bei Kindern und jungen Erwachsenen, wie die Keimzelltumoren.

Während bei Erwachsenen Prostata-, Brust- sowie Lungen- und Darmkrebs zu den häufigsten Krebserkrankungen gehören, leidet fast jeder dritte junge Krebspatient an Leukämie, also an einer bösartigen Erkrankung des Blutes.

An zweiter Stelle, bei fast jedem vierten Patienten, stehen Tumoren des zentralen Nervensystems, also an Gehirn und Rückenmark. Mit 14,4 Prozent folgen Lymphome. Diese drei Krebsarten machen zusammen mehr als zwei Drittel aller Krebserkrankungen bei Kindern und Jugendlichen aus.

Gibt es Risikofaktoren?

Bei Erwachsenen sind bestimmte Risikofaktoren für viele Krebsarten bekannt, wie etwa Rauchen, Alkoholkonsum, Virusinfektionen, falsche Ernährung oder zu viel Sonnenstrahlung.

Bei Kindern wissen Ärzte wenig über die Ursachen. Bestimmte Vorerkrankungen und Genmutationen können das Entstehen von Krebs begünstigen. Auch Strahlenexposition, Chemotherapie, ein niedriges oder hohes Geburtsgewicht und ein höheres Alter der Mutter gelten als Risikofaktoren. Insgesamt erklären sie aber nur einen kleinen Anteil der Fälle.

Wie lässt sich eine Krebserkrankung bei Kindern erkennen?

Anders als bei Erwachsenen sind bei Kindern keine Vorsorgeuntersuchungen zur Krebsfrüherkennung etabliert. Das liegt vor allem daran, dass die Krankheit bei Kindern meist sehr schnell voranschreitet. Ärzte raten deswegen, vor allem die regelmäßigen Kindervorsorgeuntersuchungen in Anspruch zu nehmen.

Spezielle Warnzeichen gibt es leider nicht. Erste Symptome wie ein blauer Fleck, Fieber oder Kopfschmerzen gehören zum Alltag mit Kindern dazu.

Aufmerksam sollten Eltern aber werden, wenn Symptome wie Fieber, Mattigkeit oder Kopfschmerzen nach einigen Tagen nicht weggehen oder sich sogar verstärken. Dann ist ein Gang zum Kinderarzt unbedingt ratsam. Gleiches gilt bei Schwellungen, Sehstörungen, Lähmungen oder Knochenschmerzen.

Wie sind die Prognosen bei Krebserkrankungen von Kindern?

Eine Krebserkrankung ist bei Weitem kein Todesurteil mehr. Heute überleben deutlich mehr als 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen ihre Krebserkrankung um mehr als 15 Jahre.

Das ist dem Fortschritt von Wissenschaft und Forschung in den vergangenen 40 Jahren zu verdanken. Und es gibt viel Hoffnung, dass sich diese Rate in den nächsten Jahren weiter erhöhen und die Lebensqualität der Überlebenden verbessern könnte, auch dank neuer Therapien.

Wie bekomme ich als Eltern Hilfe, wenn mein Kind Krebs hat?

Für Eltern ist die Diagnose Krebs bei ihrem Kind ein großer Schock. Die Begleitung eines Kindes durch die Erkrankung und die Therapie ist eine große Belastung für die gesamte Familie über mehrere Monate. Der Alltag wird nun von den medizinischen Behandlungsschritten bestimmt und lässt sich kaum noch weit im Voraus planen.

Dazu muss geklärt werden, wie es mit Arbeit, Kindergarten und Schule weiter geht, Fahrten in die Klinik müssen geregelt und Betreuung für Patient und Geschwisterkinder organisiert werden.

Der Umgang mit den Gefühlen, Wünschen und Bedürfnissen von Eltern, Patienten und Geschwistern stellen eine besondere Herausforderung dar. Auch deswegen gibt es viele Beratungsstellen und Hilfsangebote, an die sich Betroffene wenden können.

Die Hilfsangebote reichen von der Begleitung durch Psychologen, finanzieller Unterstützung, rechtlicher Beratung, Elternnetzwerken, Feriencamps für krebskranke Kinder und ihre Geschwister bis hin zu Kunst-, Musik- und Sportmöglichkeiten für die Patienten.

Jedes onkologische Kinderkrankenhaus hilft bei der Vermittlung solcher Angebote. Überregionaler Ansprechpartner ist zudem die Deutsche Kinderkrebsstiftung, die die regionalen Elterninitiativen vertritt. Ebenso hilft die Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe, eine Tochterorganisation der Deutschen Krebshilfe, bei Fragen weiter und bietet umfangreiche Informationen für Betroffene.

Was bedeutet eine Krebserkrankung finanziell?

Alle Kosten, die bei einer Krebsbehandlung anfallen, übernimmt für in der gesetzlichen Krankenkasse mitversicherte Kinder die Krankenkasse. Das gilt auch für Rehabilitationsmaßnahmen. Bei privat Versicherten gilt der jeweilige Vertrag.

Eltern, die durch die Krankheit ihres Kindes über einen längeren Zeitraum nicht mehr arbeiten können und sich freistellen lassen müssen, haben in der Regel Anspruch auf Leistungen durch die Sozialversicherungen. Eine frühzeitige Beratung hilft, Ansprüche rechtzeitig geltend zu machen.

Familien in finanziell schwierigen Verhältnissen können mithilfe von Sozialfonds der Stiftungen unterstützt werden.

Wie verhalte ich mich als Verwandter oder Freund einer Familie, die ein krebskrankes Kind hat?

Das Thema Krebs weckt viele Ängste. Bei Familien mit kranken Kindern ziehen sich oft manche Freunde und Angehörige zurück – teils, weil sie mit dem Thema nicht umgehen können, teils vielleicht aus Unsicherheit oder im Glauben, dass die Betroffenen Ruhe brauchen.

Doch die Unterstützung des Umfelds ist für viele betroffene Familien sehr wichtig. Fragen Sie deswegen immer wieder ehrlich, was Sie tun können, beispielsweise durch Hilfen im Alltag wie Fahrten, Einkäufe oder Betreuung der Geschwister. Auch regelmäßige Gespräche und Videoanrufe können schon bewirken, dass sich die Betroffenen weniger allein fühlen, über ihre Sorgen sprechen oder auch mal davon abschalten können.

Wie kann ich sonst krebskranken Kindern und ihren Familien helfen?

Es gibt inzwischen viele Stiftungen und Organisationen, die sowohl betroffene Familien als auch die Forschung unterstützen. Die meisten Einrichtungen werden hauptsächlich durch Spenden finanziert. Hier können Sie an die Deutsche Kinderkrebsstiftung spenden.

Wer darüber hinaus noch etwas tun möchte, kann sich als Knochenmarkspender registrieren lassen und so möglicherweise Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Blutkrebs bei der Therapie helfen.

Wo finde ich weitere Informationen?

Das Portal www.kinderkrebsinfo.de bietet viele Informationen für Eltern, betroffene Kinder und Jugendliche und alle, die sich für das Thema interessieren. Die Webseite wird von der Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie (GPOH) und dem Kompetenznetz Pädiatrische Onkologie und Hämatologie (KPOH) betrieben.

