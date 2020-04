Wer-Wie-Was: Alle Regeln, Tipps, Fragen und Antworten zu Corona im XXL-Überblick

Das neuartige Coronavirus wirkt sich auf all unsere Lebensbereiche aus. Teilweise überschlagen sich die Meldungen aus Politik und Wirtschaft geradezu.

Um in dieser Ausnahmesituation den Überblick zu behalten, haben wir zusammengefasst, was in Sachen Arbeit, Schule, Freizeit und Co. gerade wichtig ist, wem welche Hilfen zustehen und mit welchen Tipps Sie am besten durch die Krise kommen.

ARBEIT

Home-Office und wie die Arbeit zu Hause klappt

Um eine Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus zu verhindern, machen zahlreiche Unternehmen in der Region Home-Office möglich.

Einen Anspruch auf Home-Office gibt es nicht. Das müssen Arbeitnehmer mit ihrem Arbeitgeber klären. Im Gegenzug aber kann auch der Arbeitgeber niemanden zum Home-Office zwingen, da die Privatwohnung als Intimsphäre vor der beruflichen Tätigkeit grundgesetzlich geschützt ist.

Selbstorganisation und Selbstdisziplin sind der Schlüssel zum entspannten Home-Office. Praktische Tipps, wie das Arbeiten von zu Hause klappen kann lesen Sie hier (plus).

Soforthilfe und wer sie beantragen darf

Mit einem Soforthilfeprogramm für kleine Unternehmen wollen Baden-Württemberg und Bayern in der Corona-Krise eine Pleitewelle verhindern. Mehrere Milliarden an Zuschüssen sollen dafür sorgen, dass Selbstständigen und Firmen in den kommenden Wochen finanziell nicht die Puste ausgeht.

In Baden-Württemberg dürfen gewerbliche und Sozialunternehmen, Solo-Selbstständige und Angehörige der Freien Berufe, einschließlich Künstler mit bis zu 50 Beschäftigten (Vollzeitäquivalente) Anträge stellen. In Bayern betrifft die Soforthilfe Unternehmen und selbstständige Angehörige der Freien Berufe mit bis zu 250 Erwerbstätigen.

Wie viel Soforthilfe Betriebe bekommen können, die Antragsformulare und alle weiteren Informationen finden Sie auf den Webseiten der Landesregierungen: Baden-Württemberg (Hier klicken) und Bayern (Hier klicken).

Kurzarbeit und was Arbeitnehmern zusteht

Die Auswirkungen der Corona-Krise bringen zahlreiche Branchen zum Stillstand. Kurzarbeit ist ein Instrument, mit dem Entlassungen verhindert werden sollen. Arbeitnehmer erhalten 60 Prozent ihres Nettolohnausfalls, wenn sie Kurzarbeit machen müssen.

Wer also beispielsweise statt wie üblicherweise fünf Tage nur noch vier Tage pro Woche arbeiten würde, bekäme 80 Prozent des Lohns weiter vom Arbeitgeber. Für die übrigen 20 Prozent erhalten Beschäftigte die anteilige Kompensationszahlung von der Arbeitsagentur.

Alle Fragen und Antworten zur Kurzarbeit finden Sie hier.

Öffnungszeiten und welche Geschäfte geschlossen bleiben müssen

Die drastischen Einschränkungen der Landesregierung haben massive Auswirkungen auf Läden, Geschäfte und Betriebe in Baden-Württemberg. Ein Großteil der Läden muss geschlossen bleiben, nur noch Geschäfte für den täglichen Bedarf dürfen weiter öffnen. Beispielweise Supermärkte, Banken und Apotheken.

Diese Geschäfte dürfen laut der Verordnung auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet haben. Nicht allerdings an Ostern, wie die baden-württembergische Landesregierung beschlossen hat.

Zudem sind alle Restaurants und Gaststätten geschlossen. Davon betroffen ist auch die Außengastronomie. Der Thekenverkauf zur Mitnahme ist jedoch weiter erlaubt.

Welche Geschäfte konkret geöffnet sind, lesen Sie in der Übersicht der baden-württembergischen Landesregierung (Hier klicken).

Bayern hat auf seiner Webseite zahlreiche Fragen zu diesem und anderen Themen übersichtlich beantwortet (Hier klicken).

Saisonkräfte und wie Landwirte durch die Krise kommen

Um die Ausbreitung des Virus in Deutschland zu verlangsamen, hat das Bundesinnenministerium ein Einreiseverbot für Saisonarbeiter angeordnet. Zehntausende Arbeiter kommen jährlich nach Baden-Württemberg, um Obsthöfe, Gemüse- oder Weinbaubetriebe zu unterstützen.

Für die Landwirte der Region ist die neue Maßnahme der Bundesregierung ein herber Schlag. Deswegen sollen Saisonarbeitskräfte, die bereits in Deutschland sind, in diesem Jahr deutlich länger sozialversicherungsfrei arbeiten können, als bisher.

Zudem haben Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner und Bundesinnenminister Horst Seehofer im Bundeskabinett ein Konzept vorgelegt, das Ausnahmen von den geltenden Einreisebeschränkungen für Saisonarbeitskräfte vorsieht.

Folgende Eckpunkte sind darin enthalten:

- Im April und im Mai wird jeweils bis zu 40.000 Saisonarbeitern die Einreise ermöglicht. Diese werden auf Basis der Rückmeldung des Berufsstandes und der nachweisbaren strikten Hygienestandards ausgewählt.

- Begleitend wird angestrebt, für April und Mai jeweils rund 10.000 Personen aus dem großen Potenzial der verschiedenen Personengruppen im Inland (Arbeitslose, Studierende, Asylbewerber, Kurzarbeiter) zu gewinnen.

- Die ausländischen Saisonarbeiter sollen ausschließlich mit dem Flugzeug ein- und ausreisen (keine stundenlangen Busreisen durch Europa aus Infektionsschutzgründen).

- Bei der Einreise wird ein von den Arbeitergebern veranlasster Gesundheitscheck durch medizinisches Personal nach standardisiertem Verfahren durchgeführt.

- Neuanreisende müssen in den ersten 14 Tagen strikt getrennt von den sonstigen Beschäftigten leben und arbeiten und dürfen das Betriebsgelände nicht verlassen (faktische Quarantäne bei gleichzeitiger Arbeitsmöglichkeit).

Um die Landwirte in der Krise finanziell zu unterstützen, hat Baden-Württemberg entschieden, dass auch sie jetzt Soforthilfe bekommen können.

SCHULE

Schulschließungen und wie lange Schüler noch zu Hause bleiben müssen

Aus Sorge vor einer schnellen Ausbreitung des neuartigen Coronavirus haben Baden-Württemberg und Bayern beschlossen, alle Schulen und Kitas bis nach den Osterferien zu schließen.

Nach aktuellem Stand würden sie am 20. April wieder öffnen. Ob dieser Termin allerdings bestehen bleibt, ist unklar. Die Landesregierungen wollen zuerst abwarten, wie gut die Corona-Maßnahmen wirken.

Prüfungen und wann sie stattfinden sollen

Die Abschlussprüfungen in Baden-Württemberg und Bayern sind erst einmal verschoben worden. Mitte Mai wollen die Länder mit den Prüfungen beginnen. Ob es dabei bleibt, wagt derzeit noch niemand vorauszusagen – Schleswig-Holstein hat die Prüfungen ganz abgesagt. Alle Details dazu, gibt es hier (plus).

Alle Prüfungstermine in Baden-Württemberg finden Sie hier, in einer Übersicht des Kultusministeriums (Hier klicken).

Unterricht und wie das Lernen zu Hause klappt

Solange die Schulen geschlossen sind, gibt es keine Noten. Das verspricht das Kultusministerium Baden-Württemberg. Weil das Lernen zu Hause bei jedem Schüler unterschiedlich klappt und die Voraussetzungen, wie beispielsweise Betreuung durch Eltern oder Zugang zu Computern, unterschiedlich sind, werde das erarbeitete Wissen nicht geprüft.

Damit der Unterricht aber nach Öffnung der Schulen so gut wie möglich weitergehen kann, sollen die Schüler im Südwesten eigenständig Aufgaben lösen und zu Hause so gut es geht weiterlernen.

Familien sind in dieser Ausnahmesituation gezwungen, Lernen, Arbeit, Spiel und Bewegung unter ein Dach zu bringen. Tipps, wie das am besten funktioniert, hat diese Erziehungsberaterin (plus).

Wie in Wangen Mathe-Unterricht über Skype funktioniert lesen Sie hier (plus).

Und damit es zu Hause nicht langweilig wird, haben wir Tipps und Bastelideen für Familien hier zusammengestellt (plus).

FREIZEIT

Ausgangsbeschränkungen und was noch erlaubt ist

In Baden-Württemberg gilt seit dem 17. März 2020 eine Verordnung, die eine Ausbreitung des Virus verhindern soll. Sie wurde mehrmals erweitert und angepasst.

Teil der Verordnung sind Ausgangsbeschränkungen. In der Öffentlichkeit sind Ansammlungen von mehr als zwei Personen verboten, es sei denn, es handelt sich um Angehörige, die in einem Haus leben, etwa Familien. Der Abstand untereinander muss mindestens 1,5 Meter betragen.

Erlaubt bleibt zum Beispiel: Sport im Freien, Gassigehen oder Toben mit Kindern. Der Weg zur Arbeit und zur Notbetreuung bleiben erlaubt. Ebenfalls erlaubt bleibt der Weg zum Einkaufen, zur Hilfe für andere, zu Prüfungen oder zu Arztbesuchen.

Das Land hat zahlreiche Grenzübergänge zu den Nachbarstaaten bereits geschlossen, die Kontrollen dort werden intensiviert.

Alle Verbote und Maßnahmen von A bis Z finden Sie hier.

Bußgelder und wie teuer Verstöße werden können

Baden-Württemberg hat einen Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Corona-Verordnung veröffentlicht. Sie werden demnach als Ordnungswidrigkeit bestraft.

100 bis 1000 Euro Bußgeld kostet beispielsweise der Aufenthalt im öffentlichen Raum mit mehr als zwei Personen. Sind mehr als fünf Personen anwesend, kostet es gleich mindestens 250 Euro für jeden. Ausnahmen gibt es nur für Familien.

Wer sich wiederholt nicht an die neuen Regelungen hält, muss im Südwesten bis zu 25.000 Euro zahlen. Den vollständigen Bußgeldkatalog gibt es auf der Webseite des Sozialministeriums (Hier klicken).

Reisen und welche Grenzen dicht sind

Zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus haben Deutschland und die anderen EU-Staaten ein weitreichendes Einreiseverbot für Bürger der allermeisten Nicht-EU-Staaten vereinbart. Das Verbot betrifft insbesondere alle Flüge und Schiffsreisen, die ihren Ausgangspunkt außerhalb der Europäischen Union haben.

Etliche Länder innerhalb der EU haben Grenzkontrollen im eigentlich kontrollfreien Schengenraum eingeführt oder die Grenzen weitgehend geschlossen. Es gelten beispielsweise Einreisesperren an den deutschen Grenzen zu Österreich, Luxemburg, Frankreich, Dänemark und der Schweiz.

Das Auswärtige Amt warnt außerdem vor nicht notwendigen, touristischen Reisen ins Ausland.

Die Reisebranche kommt durch all diese Maßnahmen praktisch zum Erliegen. Wer in nächster Zeit eine Reise gebucht hat, kann in vielen Fällen sein Geld erstattet bekommen. Welche Möglichkeiten diejenigen haben, die in nächster Zeit eine Reise gebucht haben, lesen Sie hier.

Verkehr und wie Bus und Bahn betroffen sind

Die Corona-Krise stellt auch die privaten Nahverkehrsunternehmen in Baden-Württemberg vor existenzielle Probleme. Im Bus gibt es keine Tickets mehr zu kaufen; eine Maßnahme, um die Fahrer zu schützen. Einsteigen dürfen Gäste nur noch im hinteren Teil des Busses. In vielen Regionen gelten Ferien- oder Sonderfahrpläne, um die Taktung zu reduzieren.

Die Deutsche Bahn hat den Regionalverkehr eingeschränkt und kontrolliert nicht mehr. Auch die privaten Bahnbetreiber Go-Ahead und Abellio haben einige Verbindungen in Baden-Württemberg gestrichen.

Wer eine Fahrkarte der Deutschen Bahn hat, egal ob eine Schülermonatskarte oder ein Ticket für eine einmalige Fahrt, kann sich laut Bahn entschädigen lassen, stornieren oder die Fahrt verschieben. Alle Möglichkeiten der Deutschen Bahn finden Sie hier.

Wie die Busunternehmen in der Region ums Überleben kämpfen lesen Sie hier (plus).

Vereine und wie Mitglieder sie unterstützen können

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat den Sportvereinen in Baden-Württemberg im Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie finanzielle Unterstützung zugesichert. Unter www.bw-soforthilfe.de könne ab sofort ein Antrag auf einen einmaligen Zuschuss gestellt werden - sofern für den Verein durch die Corona-Krise ein massiver Liquiditätsengpass besteht.

Eisenmann appelliert an alle Vereinsmitglieder: „Stehen Sie auch in diesen schwierigen Zeiten zu Ihrem Verein, bleiben Sie ihm treu.“

Mitgliedsbeiträge für Vereine müssen in der Regel weiter gezahlt werden, auch wenn der Verein wegen der Corona-Krise keine Aktivitäten anbietet. Der Beitrag dient nach den vereinsrechtlichen Grundsätzen dazu, den Vereinszweck zu verwirklichen, erklärt die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Aus diesem Grund besteht jetzt auch kein Minderungs- oder Sonderkündigungsrecht.

Heirat, Taufe, Beerdigung und wer noch daran teilnehmen darf

Es ist nicht einfach, von einem geliebten Menschen Abschied nehmen zu müssen. In Zeiten der Corona-Krise gestaltet sich die Situation noch schwieriger. Bei Erd- oder Urnenbestattungen dürfen derzeit maximal zehn Personen anwesend sein. Und das auch nur, wenn die Zeremonie unter freiem Himmel stattfindet. Wie Beerdigungen in dieser Ausnahmesituation aussehen lesen Sie hier (plus).

Eine Trauung ganz ohne Gäste und Trauzeugen, nicht einmal ein Fotograf darf anwesend sein. Ab Montag, 30. März, gelten in den meisten Standesämtern der großen Städte im Land verschärfte Bedingungen bei Trauungen. Wie das konkret aussieht, lesen Sie hier.

Familienfeiern, Geburtstage, Taufen – all diese Feste sind aktuell nicht mehr möglich. Denn auch in privaten Räumen oder religiösen Stätten dürfen Menschengruppen nicht mehr zusammenkommen. Firmung und Erstkommunion haben viele Erzbistümer bereits verschoben.

Haustiere und ob sie uns anstecken können

Haustieren wie Katzen und Hunden macht der Erreger nach ersten Erkenntnissen wenig oder gar nichts aus. Der Chef der Tierpathologie an der Freien Universität Berlin gibt für Hunde sofort Entwarnung.

Bei Katzen sei die Forschungslage deutlich unklarer, aber generell sieht Gruber auch bei ihnen keinen Grund zur Sorge. Schutzmasken bei der Betreuung von Mieze oder Bello zu Hause hält Tierpathologe Gruber für unnötig. Auch Abstandsregeln für Haustiere seien bei der bisherigen Forschungslage übertrieben.

Wie Tierärzte in Aalen mit der Situation umgehen lesen Sie hier (plus).

RECHTLICHES

Mitgliedsbeiträge und ob Gebühren für Busfahrkarte, Kita oder Fitnessstudio erstattet werden

Eltern sollen im Südwesten für April keine Kita-Gebühren zahlen müssen, wenn sie ihre Kinder wegen des Coronavirus zu Hause betreuen. Darauf haben sich Städte, Gemeinden und Kirchen verständigt.

Wer eine Fahrkarte der Deutschen Bahn hat, egal ob eine Schülermonatskarte oder ein Ticket für eine einmalige Fahrt, kann sich laut Webseite entschädigen lassen, stornieren oder die Fahrt verschieben. Alle Möglichkeiten der Deutschen Bahn finden Sie hier.

Wollen Anbieter ihre Dienstleistungen jetzt online erbringen, müssen sich Verbraucher nach Ansicht der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz nicht in jedem Fall darauf einlassen.

Oft sei es für das Angebot wichtig, dass sich die Parteien persönlich treffen. Wenn das wegen der Kontaktsperre nicht mehr geht, ist es unmöglich, die Leistung zu erbringen. In manchen Fällen ist es aber auch durchaus denkbar, dass die Dienstleistung telefonisch oder im Internet angeboten wird. Das kann zum Beispiel bei Sprachkursen oder Beratungsgesprächen der Fall sein.

Was die Krise für Verträge bedeutet - beispielsweise für Fitnessstudio, Hochzeitsfeier, Ausflug oder Verein - lesen Sie hier (plus).

Veranstaltungen und ob es für die Tickets Geld zurückgibt

Um die Verbreitung des neuen Coronavirus Sars-CoV-2 zu verhindern, sind größere Veranstaltungen verboten. Wenn ein Veranstalter ein Ereignis an einem bestimmten Termin komplett absagt, können Ticketinhaber ihr Geld zurückverlangen.

„Der Veranstalter kommt damit seiner Leistungspflicht nicht nach“, sagt Parsya Baschiri von der Verbraucherzentrale Bremen. Dabei spiele es keine Rolle, ob er etwas dafür kann oder nicht.

Was gilt, wenn ein Event verschoben wird oder was Dauerkartenbesitzer tun können - alle Fragen und Antworten finden Sie hier.

Miete und was passiert, wenn dafür kein Geld mehr übrig ist

Wem wegen der Corona-Krise plötzlich das Gehalt fehlt, der kann schnell in finanzielle Schwierigkeiten kommen. Deswegen hat der Bundestag einige Erleichterungen für Mieter beschlossen.

Wer von April bis Juni 2020 die Miete nicht bezahlen kann, darf die Zahlung aufschieben, ohne gekündigt zu werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu hat unser Experte Ottmar H. Wernicke, Geschäftsführer von "Haus und Grund" Württemberg, hier beantwortet.

COVID-19

Symptome und wie die Krankheit verläuft

Eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus führt laut Weltgesundheitsorganisation zu Symptomen wie Fieber, trockenem Husten und Abgeschlagenheit, mitunter auch zu Atemproblemen, Halskratzen, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Schüttelfrost.

Einige Betroffene litten an Übelkeit, einer verstopften Nase und Durchfall. Die Symptome sind vergleichbar mit der einer Grippe, die sich in diesem Jahr ebenfalls sehr stark in Deutschland ausgebreitet hat.

Das höchste Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf und Tod haben den Daten zufolge Menschen über 60 Jahre und Menschen mit Grunderkrankungen. Alle Informationen zur Krankheit und wie Sie sich vor einer Ansteckung schützen gibt es hier.

Tests auf Covid-19 und wie getestet wird

Beim Verdacht auf das Coronavirus Sars-CoV-2 wird der Erreger in der Regel mit einem molekularbiologischen Test nachgewiesen. Zunächst nimmt ein Arzt eine Probe aus den Atemwegen eines Patienten - entweder einen Abstrich oder ausgehusteten Schleim.

Spezialisten bereiten diese Probe dann im Labor auf und suchen mit einem sogenannten PCR-Test nach dem Erbmaterial des Virus.

Das aktuell verwendete Test-Gerät ist teuer und umständlich. Dabei sind Zeit und Test-Häufigkeit entscheidende Faktoren. Ein neues Verfahren der Firma Bosch zielt genau darauf ab. Hier lesen Sie dazu mehr (plus).

Wie es mit einem Impfstoff aussieht

Derzeit forschen weltweit viele Mediziner an einem Impfstoff gegen das SARS-CoV-2-Virus. Das Unternehmen Curevac aus Tübingen etwa verfolgt einen neuartigen Ansatz: Mit einem Biomolekül soll der Körper quasi seine eigene Medizin herstellen. Hier lesen Sie dazu mehr (plus). Die Zeit drängt, doch vor Januar 2021 rechnet kaum jemand mit einem verlässlichen Impfstoff.

In einer regelmäßigen Kolumne auf Schwäbische.de beantwortet Virologe Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission, Fragen zum Coronavirus. Hier geht es zur Kolumne.

Mundschutz und ob er vor einer Infektion schützt

Atemschutzmaske, Mund-Nasen-Schutz oder Stofftuch – zahlreiche Menschen aus der Region versuchen sich mit Masken vor einer Infektion zu schützen.

Weltweit wird Schutzausrüstung nachgefragt, für den Normalverbraucher sind die meisten Masken schon lange ausverkauft. Dabei ist lediglich die FFP-Maske zum Selbstschutz im Alltag hilfreich. Wie selbstgebastelte Masken dennoch zur Bekämpfung beitragen können lesen Sie hier (plus).

Aktuelle Zahlen und wie viele Menschen bereits wieder gesund sind

Mit Zahlen und Daten versuchen Ärzte und Wissenschaftler die Entwicklungen rund um das neue Coronavirus zu überblicken.

Die Auswertung all dieser Daten soll Aufschluss darüber geben, ob die Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus anschlagen. Die aktuelle Situation in der Region und der Welt haben wir in verschiedenen Grafiken hier visualisiert (plus).

Risikogruppen und ob COVID-19 nur für ältere Menschen gefährlich ist

Das Risiko einer schweren Erkrankung steigt laut Robert-Koch-Institut (RKI) ab 50 bis 60 Jahren stetig an.

Auch verschiedene Grunderkrankungen wie beispielsweise Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, Erkrankungen des Atmungssystems, der Leber und der Niere sowie Krebserkrankungen scheinen unabhängig vom Alter das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf zu erhöhen.

Schwangere haben laut RKI nach bisherigen Erkenntnissen aus China kein erhöhtes Risiko gegenüber Frauen mit ähnlichem gesundheitlichen Zustand. Auch bei Kindern scheint kein größeres Risiko zu bestehen.

In Baden-Württemberg sieht die Datenlage des Sozialministeriums zum 2. April so aus: 281 Todesfälle im Land, darunter 183 Männer und 98 Frauen. Ihr Alter lag zwischen 36 und 98 Jahren. Außerdem waren 63 Prozent der Todesfälle 80 Jahre oder älter.

Geburten und ob Partner noch im Kreißsaal dabei sein dürfen

Werdende Väter dürfen auch in der Corona-Krise bei der Geburt ihres Kindes im Krankenhaus dabei sein. Die Maßnahmen von Bund und Ländern haben dafür eine Ausnahme vorgesehen. Diese Ausnahme gilt aber nur, wenn der Vater gesund ist und keinen Kontakt zu Erkrankten hatte.

Außerdem dürfen in vielen Kliniken weder Großeltern noch Geschwisterkinder nach der Geburt zur frischgebackenen Mutter und dem Baby. In manchen Krankenhäusern nicht einmal der Vater. Zu groß sei das Risiko, das Virus durch die Besuche zu verbreiten.

Arztbesuche und welche besser verschoben werden sollten

Jeder bleibt am besten zu Hause: Das bedeutet auch, nicht dringend nötige Arztbesuche abzusagen oder zu verschieben. In der Corona-Ausnahmesituation können sich Menschen mit Grippe- und Erkältungssymptomen telefonisch für 14 Tage krankschreiben – und ab sofort auch bei einem Verdacht auf Infektion mit dem Coronavirus.

Der Arzt entscheidet dann, welche Tests und Untersuchungen bei einem solchen Verdacht möglich sind.

Die Vorsorge-Untersuchungen für Babys und Kleinkinder haben eigentlich feste Termine. Wegen der Corona-Krise werden diese nun aber teilweise aufgehoben.

Konkret bedeutet das: Beginnend bei der U6, die eigentlich zwischen dem zehnten und zwölften Lebensmonat stattfinden soll, gelten die fixen Intervalle vorübergehend nicht mehr – Eltern und Ärzte können die Untersuchungen zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Ein Muss ist das aber nicht.

Wie die Situation bei Zahnärzten in der Region aussieht und was sie ihren Patienten raten lesen Sie hier (plus).

Grippevirus und was der Unterschied zum neuen Coronavirus ist

Influenza und Covid-19 haben laut Weltgesundheitsorganisation einige Gemeinsamkeiten. Beide Virenarten verursachen Atemwegserkrankungen, die unterschiedlich schwer verlaufen können. Außerdem werden beide über Kontakt, Tröpfcheninfektion oder kontaminierte Objekte übertragen.

Allerdings treten beim Grippevirus beispielsweise schneller Symptome auf und es kann sich so leichter verbreiten. Kinder spielen laut Weltgesundheitsorganisation eine große Rolle bei der Verbreitung des neuartigen Coronavirus. Allerdings scheinen junge Menschen weniger daran zu erkranken.

Insgesamt lassen die aktuellen Daten darauf schließen, dass Covid-19 öfter zu schweren Krankheitsverläufen führt und auch die Sterberate höher ist. Die genaue Gegenüberstellung der Weltgesundheitsorganisation finden Sie auf deren Webseite hier (englisch).

Zahlreiche Nachrichten und Kettenbriefe verbreiten sich während der Corona-Krise. Einige davon spielen die Gefahr einer Ausbreitung von Covid-19 herunter. Wir enttarnen regelmäßig Verschwörungstheorien, Fake-News und scheinbare Tipps gegen das Coronavirus hier im Fake-News-Blog.

Krisenbewältigung und wie andere Länder damit umgehen

Während in Deutschland das öffentliche Leben nahezu stillsteht, hat die Pandemie etwa auf Schweden bislang kaum Auswirkungen gezeigt. Dort gibt es nicht weniger Corona-Fälle als in anderen EU-Ländern. Dennoch geht das Land einen viel weicheren Weg bei der Corona-Bekämpfung als der Rest Europas. Warum dort noch fast alles geöffnet hat lesen Sie hier.

In den USA stieg die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus Mitte der Woche auf mehr als 200.000 - so viele wie nirgendwo sonst auf der Welt. Die Werte einzelner Länder lassen sich aber wegen der unterschiedlichen Testquote und erwarteten hohen Dunkelziffer nur schwer vergleichen.

US-Präsident Donald Trump hatte die Pandemie-Gefahr lange Zeit unterschätzt und heruntergespielt. Nun ruft er die Amerikaner angesichts dramatisch steigender Infektions- und Todeszahlen in der Coronavirus-Krise zum Zusammenhalt auf. Wie er das Virus bekämpfen will lesen Sie hier.

Die Stimmung in Chinas Industrie hat sich nach einem Rekordeinbruch wegen des Coronavirus wieder aufgehellt. Die strengen Maßnahmen gegen Covid-19 hatten die chinesische Wirtschaft praktisch zum Stillstand gebracht.

Langsam nehmen Fabriken und Unternehmen jedoch die Arbeit wieder auf. Die lokale Übertragung des Virus in China sei praktisch gestoppt, heißt es vonseiten der lokalen Behörden. Tausende Menschen strömen wieder zurück an die Quelle des Virus: Wuhan.

Nach China, dem Ursprungsland der Coronavirus-Pandemie, ist zeitweise auch Südkorea massiv von Sars-CoV-2 betroffen gewesen. Die dortige Regierung fährt einen strikten Kurs, um eine Ausbreitung der Lungenkrankheit weiter einzudämmen.

Die südkoreanische Regierung geht konsequent gegen das Coronavirus vor – damit können die deutschen Maßnahmen nicht mithalten, sagt die gebürtige Biberacherin Ulrike Drißner. Wie sie den Krisenmodus in Südkorea erlebt lesen Sie hier (plus).