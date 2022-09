Beatmungsentwöhnung durch Spezialisten

Seit fast einem Jahr leitet Bernhard Sorms die Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin an den Fachkliniken Wangen. Bernhard Sorms studierte in Tübingen Medizin. Im Jahr 2002 wechselte Sorms an die Fachkliniken Wangen. Ihm sind die Beatmungstherapie und die Entwöhnung von Patienten von einem Beatmungsgerät ein großes Anliegen. „Ohne künstliche Beatmung ist eine leistungsstarke Intensivmedizin heute nicht mehr denkbar“, so Sorms. „Die meisten Patienten nutzen diese so lange, bis die kritische Krankheitsphase überstanden ist und sie wieder ohne maschinelle Unterstützung selbstständig atmen können.“

Bernhard Sorms leitet das zertifizierte Weaningzentrum in Wangen. (Foto: LI.KE)

Manche Patienten benötigen aber länger, bis sie von einer künstlichen Beatmung entwöhnt - „geweant“ werden können, insbesondere jene mit schweren chronischen Lungenerkrankungen, muskulären Erkrankungen oder nach großen Eingriffen und schwerem Lungenversagen. „Der oft verhältnismäßig rasche Erfolg, den wir als spezialisiertes Weaningzentrum mit solchen Patienten erreichen können, ist eine komplexe, gut aufeinander abgestimmte Teamleistung von Intensivpflege, Atmungstherapie, Physiotherapie, Ärzten und Ärztinnen. So können wir für die meisten wieder ein Leben ohne Abhängigkeit von einer Beatmung erreichen. Unser gesellschaftlicher Auftrag besteht darin, eine außerklinische Beatmung – als Pflegefall – möglichst zu vermeiden, und wenn sie doch unumgänglich werden sollte, sie professionell einzuleiten und auch weiter zu begleiten“, so Sorms. Studien belegen, dass zwei Drittel aller Patienten erfolgreich „geweant“ ohne invasive Beatmung leben, nachdem sie in so genannten „Weaningzentren“ behandelt wurden.

Kostenlose Onlinevortragreihe mit Diskussion

Die beliebte Vortragsreihe „Mittwochs bei den Waldburg-Zeil Kliniken" findet auch in diesem Jahr weiterhin digital statt. Der Vorteil: Vorträge, die Interessierte verpasst haben, können auf Youtube jederzeit angesehen werden.

Das und noch viel mehr sehen Sie jederzeit auf Youtube bei den Waldburg-Zeil Kliniken:



www.youtube.com/playlist?list=PLU_e0sY8WdpPJFe3uDrPLYFI0eKx8wlJQ

Gesunder Schlaf

https://www.youtube.com/watch?v=wmhah47hVHw

Künstliche Gelenke

https://www.youtube.com/watch?v=xuoIlguWEwY

Burnout

https://www.youtube.com/watch?v=gLmhbBVb0CM&t=1363s

Depression bei Kindern

https://www.youtube.com/watch?v=sqf1yR0uCFw

Stationäre Reha

https://www.youtube.com/watch?v=Yl3v7Eallsc&t=49s