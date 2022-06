Am 20. Mai 1950 erschütterte eine gewaltige Schlagwetter- und Kohlenstaubexplosion die Zeche Dahlbusch in Gelsenkirchen. 78 Bergleute starben, zur Versorgung der Verletzten fehlten Blutkonserven. Sie mussten aus Frankreich herangeschafft werden. Das war das Startsignal für die Gründung eines deutschen Blutspendedienstes, berichtet das Deutsche Rote Kreuz (DRK), das den Dienst damals im staatlichen Auftrag aufbaute.

Vor 70 Jahren, am 29.2.1952, fand der wohl erste offizielle Blutspendetermin in Deutschland statt - in Gelsenkirchen mit 95 Blutspendern, viele von ihnen ebenfalls Bergleute. Heute werden deutschlandweit jeden Tag 14 000 bis 15 000 Blutspenden benötigt, vor allem für Krebspatienten und für Unfallopfer.

Aber was passiert eigentlich mit dem Blut nach der Blutspende?