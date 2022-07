UV-Schutz, Tönung, Passform – Darauf sollten Sie beim Sonnenbrillenkauf achten

Es ist nicht nur irgendein modisches Accessoire, sondern hat einen ganz praktischen Nutzen: Wer die richtige Sonnenbrille trägt, schützt seine Augen vor zu hoher UV-Strahlung. Und das ist wichtig. Augenärzte raten dazu, denn bekommen die Augen zu viel UV-Strahlung ab, kann es zu Schäden an der Linse und der Netzhaut kommen. Das Fiese daran: Diese laufen in der Regel schmerzlos ab und machen sich erst Jahre später bemerkbar, etwa, wenn die Sehkraft schleichend nachlässt.

Bei der Auswahl der richtigen Sonnenbrille kommt es dabei auf ein paar Kriterien an. Welche das sind, verrät der Laupheimer Augenoptiker Marius Ganz.

Zunächst muss die Brille passen. Eine Sonnenbrille sollte nicht zu groß, aber auf keinen Fall zu klein sein. Die Faustregel sagt, dass sie vom unteren Augenrand bis unter die Augenbrauen reichen sollte und die Bügel gut anliegen. Dann ist das Auge komplett bedeckt und so vor dem gleißenden Licht der Sonne geschützt.

Vorsicht, Falle!

Auch wichtig ist der richtige UV-Schutz. Den erkennt man auf dem europäischen Markt vor allem am CE-Zeichen. Das müssen alle Sonnenbrillen, die verkauft werden, tragen. Dieses Zeichen garantiert, dass die Brille mit einem UV-Schutz ausgestattet ist. Doch Vorsicht, CE-Zeichen ist nicht gleich CE-Zeichen!

Gerade bei günstigen Exemplaren kann es vorkommen, dass man eine Brille in der Hand hält, die vermeintlich das CE Zeichen tragen. Götz Reicherter, Augenoptikermeister und Inhaber des Brillengeschäfts „Die Neue Brille“ in Laupheim erklärt: „Das ist ein ganz beliebter Trick der chinesischen Industrie.“ Billigimporte aus dem asiatischen Land tragen zwar ein „CE-Zeichen“, das ist aber vom richtigen CE-Zeichen nur schwer zu unterscheiden. „CE auf Billigimporten steht für ‚Chinese Export‘ und unterscheidet sich vom europäischen Schutzsiegel für geprüfte Qualität nur durch den Abstand der beiden Buchstaben zueinander“, klärt Reicherter auf.

Die Unterschiede zwischen dem europäischen Gütesiegel CE und dem chinesischen sind nur marginal. Lediglich am Abstand der Buchstaben kann man erkennen, worum es sich handelt. (Foto: H005, Public domain, via Wikimedia Commons)

Ist billig dann automatisch schlechter als Qualität? Nicht unbedingt. Es gibt auch günstige Sonnenbrillen, etwa im Drogeriemarkt um die Ecke, die ihren Zweck erfüllen. Jedoch muss man wissen, dass man beim Optiker Qualität und Garantie mit kauft, sagt Marius Ganz. „Wir stehen mit unserem Namen und unserer Branche dafür, dass wir nur Sonnenbrillen verkaufen, die auch wirklich schützen.“

Mit dieser Sonnenbrille dürfen Sie auf keinen Fall fahren

Neben der passenden Größe und dem UV-Schutz gilt es beim Kauf auch auf die richtige Tönung zu achten. „Je dunkler die Gläser sind, umso weniger Licht lassen diese hindurch“, so Marius Ganz. Auf den UV-Schutz hat die Tönung jedoch keinen Einfluss, so der Optiker. Insgesamt gibt es bei Sonnenbrillen vier Kategorien, zu erkennen an den der Nummerierung im Bügel. Kategorie 1 lässt dabei am meisten Licht aufs Auge fallen, wohingegen Kategorie 4 kaum Licht durch die Gläser lässt.

Die höchste Kategorie ist vor allem in speziellen Brillen eingelassen, die fürs Hochgebirge oder den Gletscher gedacht sind, wo die Sonne besonders hell strahlt. Sonnenbrillen mit der Kategorie 4 sind auch nicht geeignet zum Autofahren. Mit ihnen ist das sogar verboten. In der Regel sollten Sonnenbrillen für den normalen Gebrauch, für unterwegs oder am Strand, die Kategorie 2 oder 3 erreichen.

Final lässt sich sagen, dass es die universale und perfekte Sonnenbrille gar nicht gibt. Jeder Mensch hat ein anderes Gesicht und braucht eine individuell auf sich abgestimmte Sonnenbrille. Dabei helfen Optikergeschäfte sicher am meisten, wenn man den bestmöglichen Schutz für seine Augen möchte. Wer aber trotzdem darauf verzichtet, muss keine Panik bekommen. Auch günstige Sonnenbrillen schützen vor der Sonne, nur halten diese vielleicht nicht so lange.

Die richtige Zeit um sich mit einer Sonnenbrille einzudecken ist übrigens von März bis Mai. Dann nämlich sind die Brillenregale in den Fachgeschäften gut gefüllt und die Händler haben frische Ware von den Messen im Angebot. Mittlerweile sind nur noch wenige Modelle vorrätig, da in den Läden nun schon wieder der Trend in Richtung Herbst und Winter geht. Kaum zu glauben bei den aktuellen Temperaturen, die wir in den nächsten Tagen noch weiter genießen können.