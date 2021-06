Warum mehr als neun Gramm Kochsalz pro Tag schädlich ist

Bluthochdruck und Herzschwäche werden als Krankheiten oft übersehen, was sie besonders gefährlich macht. Doch bei den Therapien gibt es Fortschritte. Jörg Zittlau hat darüber mit Professor Heribert Schunkert, dem Direktor des Deutschen Herzzentrums in München, gesprochen.

Bluthochdruck erhöht das Risiko für Infarkte und Schlaganfälle. Doch ist er selbst eigentlich eine Krankheit?

Er kann beides sein: eine eigenständige Erkrankung, aber auch die Folge einer anderen Erkrankung. In 90 Prozent der Fälle handelt es sich um einen essenziellen oder primären Bluthochdruck, bei dem man keine Ursache findet. Und in den übrigen Fällen wird er durch andere Erkrankungen wie etwa Nierenkrankheiten, Stoffwechselstörungen oder Funktionsstörungen der Schilddrüse verursacht.

Um Hypertonie feststellen zu können, sollte der Blutdruck korrekt gemessen werden. Was gilt es dabei zu beachten?

Dass der Patient im Moment der Messung mindestens schon fünf Minuten in Ruhe sein muss. Und es sollten am besten drei Messungen hintereinander erfolgen, wovon dann die letzten beiden Werte als maßgeblich herangezogen werden. Unterscheiden sich die Werte am linken und rechten Arm, ist der höhere maßgeblich.

In den letzten Jahren ist immer wieder über die Grenzwerte geredet worden, ab denen ein erhöhter Blutdruck als therapiebedürftig gesehen wird.

In Europa gilt als Schwellenwert nach wie vor 140 zu 90 mmHg, sofern die Messung beim Arzt erfolgt. Da ist dann auch ein gewisser Weißkittel-Effekt mitberücksichtigt, der bekanntlich den Blutdruck etwas nach oben treiben kann. Wenn man die Messung jedoch zu Hause, also unter entspannter Atmosphäre macht, wird der Grenzwert bei 135 zu 85 angesetzt.

Was erhöht das Bluthochdruckrisiko?

Die wichtigsten Risikofaktoren sind Übergewicht, Bewegungsmangel und falsche Ernährung. Wobei die nicht unbedingt direkt auf den Blutdruck wirken müssen. Nehmen Sie beispielsweise das Übergewicht. Es führt oft zur Schlafapnoe, also dem Schnarchen und den Atemaussetzern in der Nacht – und letztere führen zu unbemerktem Stress, Stoffwechselproblemen und Sauerstoffmangel, die den Blutdruck hochtreiben.

Sie nannten auch die falsche Ernährung. Meinen Sie damit das Kochsalz?

In der Tat sind 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung salzsensitiv, sie reagieren also sehr stark mit einer Blutdrucksteigerung, wenn sie zu viel Kochsalz verzehren. Sie sollten tunlichst nicht über die sechs bis neun Gramm Salz kommen, die allgemein als Tagesmenge empfohlen werden. Was aber sinnvoller ist, als sich auf das Salz zu fokussieren: mehr frisches Obst und Gemüse in der Nahrung, weniger Konservenkost und gebratenes Fleisch. Dadurch bekommt man nicht nur mehr Kontrolle über sein Körpergewicht und die Blutfette, die neben Bluthochdruck als großer Risikofaktor für die Gefäße gelten – man nimmt auch automatisch weniger Salz zu sich.

Wie sieht es mit dem Rauchen aus?

Das verstärkt die negativen Wirkungen von Bluthochdruck, zählt aber per se nicht zu seinen Ursachen.

Und Stress?

Ja, psychisch belastender Stress erhöht nicht nur die Stresshormone, sondern auch Entzündungszellen im Blut und fördert so Bluthochdruck und Gefäßprobleme.

Wie wird behandelt?

Grundsätzlich sollte man immer erst mal einen nichtmedikamentösen Versuch unternehmen. So kann man bei mäßigen Werten von 140 bis 150 in der Systole oft noch etwas erreichen, indem der Patient Übergewicht abbaut und sich mehr bewegt. Doch bei höheren Werten oder auch, wenn dem Patienten schlichtweg die Kraft zu Lebensstiländerungen fehlt, muss man mit Medikamenten gegensteuern.

Hypertonie-Patienten werden oft mit mehreren unterschiedlichen Medikamenten behandelt. Ist das sinnvoll?

Ja, häufig kombiniert man sogar die unterschiedlichen Wirkstoffe in einer Tablette. Denn in solchen Kombinationen kann man die einzelnen Substanzen geringer dosieren und dadurch – bei hoher Effektivität – das Risiko von Nebenwirkungen minimieren.

Und was kommt dabei in der Regel zum Einsatz?

Meistens sind es ACE-Hemmer/ AT1-Antagonisten einerseits und Calcium-Inhibitoren andererseits. Alternativen wären noch Aldosteron-Antagonisten, entwässernde Diuretika und Beta-Blocker. Das muss dann der Arzt von Fall zu Fall entscheiden.

Warum mündet langjähriger Bluthochdruck oft in Herzschwäche?

Da gibt es zwei Schienen, durch die Bluthochdruck mit Herzschwäche verbunden ist. Nummer eins: Ein hoher Druck führt dazu, dass der Herzmuskel wächst, so wie wir das von der Muskulatur bei hart trainierenden Bodybuildern kennen. Nur dass eben das Herz ein Hohlmuskel ist, sodass durch sein Wachstum die Innenhöhle des Herzens immer kleiner wird. Außerdem verliert der Herzmuskel mit seinem Dickenwachstum an Elastizität. Mit der Folge, dass die Herzinnenhöhle aus dem Lungenkreislauf mit größerem Druck befüllt werden muss. Das kann zur Luftnot führen, die deswegen auch zu den Hauptsymptomen der Herzschwäche gehört. Schiene Nummer zwei: Bluthochdruck schädigt die Gefäße. Mit der Folge, dass auch im Herzen die Sauerstoffversorgung schlechter wird und es schlimmstenfalls sogar zum Infarkt kommt. Auch das geht zu Lasten der Herzleistung.

Welche Symptome außer der Luftnot gibt es noch?

Vor allem die Leistungsabnahme sowie die Flüssigkeitseinlagerungen, beispielsweise in den Unterschenkeln und an den Fußknöcheln, weil sich das Blut vor der Rückkehr in die rechte Herzkammer staut. Das Problem an der Herzschwäche ist aber, dass ihre Symptome eher diffus sind und dadurch gerade für ältere Patienten nicht immer dem Herzen zuzuordnen sind. Sie schreiben ihre Beschwerden gerne dem Alter zu, anstatt zum Arzt zu gehen. Dabei kann man Herzschwäche umso besser behandeln, je früher sie erkannt ist.

Wie sehen denn die Therapien aus?

Zunächst muss man an die Ursachen ran. Wenn also Bluthochdruck besteht oder auch Herzrhythmusstörungen, ein Infarkt oder ein Herzklappenfehler, müssen die behandelt werden. Bei Herzschwäche selbst kann man mittlerweile auf diverse, sich ergänzende Medikamente zurückgreifen. Sie decken sich teilweise mit denen für Bluthochdruck, wie etwa die ACE-Hemmer, Beta-Blocker und Diuretika. Mittlerweile werden auch Diabetes-Medikamente wie die SGLT2-Hemmer eingesetzt. Sie steigern nicht nur die Zuckerausscheidung über den Urin, sondern auch das Herz profitiert davon. Wie das allerdings genau geschieht, wissen wir noch nicht.

Dürfen Patienten mit Herzschwäche noch Sport machen?

Vor 20 Jahren hätte man diese Frage mit einem klaren Nein beantwortet. Doch mittlerweile weiß man: Wenn jemand die akute Phase der Herzschwäche überwunden hat, dann darf er nicht nur, dann sollte er auch Sport machen. Denn das schützt ihn vor Muskelabbau und es kommen auch diverse Stoffwechseleffekte des Sports beim Herzen an. Er sollte aber richtig dosiert sein. Man sollte erst einmal mit kurzen Spaziergängen anfangen und dann sukzessive die Belastung steigern, bis am Ende vielleicht mit dem Joggen begonnen wird.

Es heißt, dass Ausdauersportler ein größeres Herz haben als andere. Das könnte für einen Herzschwäche-Patienten mit dicker Herzwand ziemlich kontraproduktiv sein, oder?

Der Effekt von Sport auf das Herzmuskelwachstum wird gerne überschätzt. Selbst bei Leistungssportlern – etwa aus der Leichtathletik oder dem Fußball – sieht man in der Regel dem Herzen nichts an. Die einzigen, die wirklich sichtbare Vergrößerungen des Herzmuskels aufweisen, sind Extremsportler des Ausdauerbereichs, wie etwa Radfahrer, Ruderer oder Triathleten. Aber wer im üblichen Freizeitbereich trainiert, muss keine Angst haben, dass sein Herz überproportional wächst.

Eine Volkskrankheit, die vor allem Männer trifft

· Beim Blutdruckmessen unterscheidet man den systolischen (beim Pulsschlag gemessenen) und den diastolischen (in der Entspannung des Herzens gemessenen) Wert. Die Einheit ist mmHg, also Millimeter Quecksilbersäule, weil der Druck in der Medizin früher so gemessen wurde. Als Idealwert gelten 120/80 mmHg.

· Rund 20 Millionen Bundesbürger haben Bluthochdruck. Männer trifft es bis zum 45. Lebensjahr häufiger als Frauen, die allerdings mit den Wechseljahren deutlich aufholen.

· Hypertonie führt oft zur Herzschwäche, auch „Hochdruckherz“ genannt. Sie betrifft rund vier Millionen Menschen hierzulande.