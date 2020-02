Warum man nicht zu schnell zum Thyroxin greifen sollte

Etwa fünf Millionen Menschen in Deutschland nehmen Schilddrüsenhormone. In den USA haben sie es sogar auf Platz eins der Arzneimittelverkaufsliste geschafft. Doch ein internationales Expertenteam warnt jetzt: Nur die wenigsten profitieren wirklich von den Thyroxinpräparaten. Und so risikolos, wie oft behauptet wird, seien sie auch nicht.

Müdigkeit, Gedächtnis- und Konzentrationsschwäche, Kälteempfindlichkeit, Haarausfall, Verstopfung und Übergewicht – die Palette möglicher Auswirkungen einer Hypothyreose, also eines Mangels an Schilddrüsenhormonen, ist bunt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass hierzulande Medikamente zur Behandlung einer Schilddrüsenunterfunktion über 100 Millionen Euro Jahresumsatz erwirtschaften. In jüngerer Zeit mehren sich jedoch kritische Stimmen zu dieser flächendeckenden Medikamentierung. Sie bekommen jetzt Rückendeckung durch eine Studie, die im British Medical Journal (BMJ) veröffentlicht worden ist.

Das 21-köpfige, internationale Forscherteam um Mieke Vermandere von der Katholischen Universität in Leuven hat 21 Studien ausgewertet, in denen untersucht wurde, ob eine Thyroxin-Therapie tatsächlich einen Nutzen bringt. Als Probanden dienten insgesamt 2200 Patienten, bei denen eine „latente Hypothyreose“ diagnostiziert worden war. Was konkret heißt: Ihr TSH-Wert im Blut – er steigt, wenn der Körper mit den Thyreoidea stimulierenden Hormonen das Defizit an Schilddrüsenhormonen auszugleichen versucht – lag zwischen vier bis zehn mIU/L, er war also mäßig erhöht. Ansonsten klagten sie unter einer relativ schwach ausgeprägten Symptomatik, fühlten sich beispielsweise müde, schlapp oder unkonzentriert. Oder aber sie hatten nicht einmal einen Grund zur Klage. „Denn die wissenschaftliche Datenlage zeigt, dass ungefähr jeder dritte Patient mit latenter Hypothyreose symptomfrei ist“, betont Vermandere.

Es zeigte sich: Bei 62 Prozent der Patienten sank binnen fünf Jahren der TSH-Wert wieder auf ein Normalniveau unter vier mlU/L, ohne dass sie ein Hormonpräparat eingenommen hätten. Und bei denjenigen, die es einnahmen, zeigten sich keine relevanten Verbesserungen im Hinblick auf die Lebensqualität oder Symptome. „Wir sehen bei Patienten mit latenter Hypothyreose keinen Vorteil durch eine Thyroxinbehandlung“, resümiert Vermandere. Stattdessen gebe es eine Reihe von Nachteilen für die bei den meisten Patienten übliche Langzeitbehandlung mit Schilddrüsenhormonen.

So ermittelten englische Wissenschaftler an über 52 000 Thyroxin-behandelten Patienten, dass bei knapp sechs Prozent offenbar zu hoch dosiert wurde. Denn ihr TSH-Wert sackte weiter ab als erwünscht. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass zu viel Thyroxin in ihrem Blut kursierte. Die Ärzte hatten es also zu gut mit ihren Patienten gemeint, das Schilddrüsenhormon überdosiert und dadurch seinen Blutwert nach oben katapultiert. „Und das geht Hand in Hand mit einem gesteigerten Risiko für Krankheiten wie Vorhofflimmern und Osteoporose“, betont Studienleiter Peter Taylor von der Cardiff University.

Auch Dagmar Führer von der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie warnt: „Hormone sind keine Bonbons.“ Ihre Dosierung müsse auf den tatsächlichen Bedarf und Krankheitswert abgestimmt sein, und die ließen sich nicht nur durch das einmalige Erheben eines Laborwertes bestimmen. „Man darf einen Menschen nicht als krank einstufen, nur weil er mal einen abweichenden TSH-Wert gezeigt hat“, warnt Führer, die als Endokrinologie-Professorin am Universitätsklinikum in Essen arbeitet. Da müssten schon mehr konkrete Hinweise zusammengetragen werden, und dazu zählen keine unspezifischen Symptome wie Müdigkeit, Haarausfall und Verstopfung, die bekanntermaßen auch bei vielen anderen Erkrankungen auftauchen.

Vielmehr sollte ein leicht erhöhter TSH-Wert einige Wochen oder Monate später – bevor man voreilig zum Medikament greift – durch eine erneute Messung endgültig abgesichert werden. Nicht selten hat sich dann der Wert nämlich wieder normalisiert, so dass sich eine Therapie erübrigt. Und wenn nicht, wird es, wie Führer ausführt, „etwas komplizierter“. Denn dann müsse man sich intensiv auf die Suche nach den Ursachen der Schilddrüsenunterfunktion machen.

So ist die häufigste Ursache eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem seine Abwehrkräfte gegen die körpereigene Drüse richtet. Das in letzter Zeit weithin bekannt gewordene „Hashimoto“ gehört beispielsweise dazu. „Ob eine Autoimmunerkrankung vorliegt, lässt sich zuverlässig durch eine Antikörpermessung und ein Ultraschallbild der Schilddrüse abklären“, erklärt Führer. Doch höhere TSH-Werte könnten auch die Folge eines fortgeschrittenen Alters und bestimmter Medikamente sein.

Führer stimmt daher der Vermandere und seinen Kollegen insofern zu, dass Thyroxin-Präparate oft wenig bringen oder sogar Schaden zufügen, weil sie an Personen abgegeben werden, die eigentlich nicht behandlungsbedürftig sind: „Wir müssen aufpassen, dass wir wirklich Kranke behandeln, und nicht einen leicht von der Norm abweichenden Laborwert.“ Eine differenzierte Vorgehensweise werde seit längerem von den maßgeblichen Fachgesellschaften empfohlen. Allerdings warnt die Essener Medizinerin die Patienten davor, kritische Publikationen wie die aktuelle BMJ-Studie als Anlass zu nehmen, das vom Arzt verordnete Thyroxin-Präparat eigenmächtig abzusetzen. Denn das könne am Ende ähnlich fatal sein wie eine Überdosierung.