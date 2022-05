Weltärzte-Chef Montgomery warnt vor Omikron-Subvarianten

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hat vor einer Ausbreitung der Omikron-Subvariante BA.5 des Coronavirus in Deutschland gewarnt.

„Corona ist noch nicht vorbei - das belegt der heftige Ausbruch von Omikron in Portugal“, sagte Montgomery der „Rheinischen Post“ (Mittwoch). BA.5 werde sich auch in Deutschland ausbreiten. Viele Menschen - auch Geimpfte - würden erkranken. Geimpfte hätten aber deutlich mildere Symptome.

BA.4 und BA.5 wurden zuerst im Januar und Februar in Südafrika entdeckt und haben dort andere Varianten verdrängt. Das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) erwartet, dass sie sich in Europa ausbreiten werden.

In Portugal sind die Infektionszahlen zuletzt wieder stark angestiegen, vor allem in und um Lissabon. Das macht sich inzwischen auch in den Krankenhäusern bemerkbar. Die Subvariante BA.5 hat in dem Land andere Varianten verdrängt. Auch eine Wiedereinführung von Corona-Maßnahmen wie der Maskenpflicht wird in Portugal diskutiert, berichtet der "Tagesspiegel". BA.5 scheint nach bisherigem Kenntnisstand allerdings nicht schwerere Krankheitsverläufe hervorzurufen als andere Varianten.

Lauterbach warnt vor Welle im Herbst

Das Robert Koch-Institut berichtete kürzlich in seinem Wochenbericht von einer Zunahme der Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 in Deutschland auf niedrigem Niveau. Dominant ist weiter BA.2 mit 96,4 Prozent. Der Anteil von BA.5 verdoppelte sich etwa von 1,2 auf 2,5 Prozent. Der Anteil von BA.4 stieg auf 0,4 Prozent.

Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte sich schon mit einer Warnung zu Wort gemeldet. „Die besonders ansteckende Variante BA4/BA5 ist auch bei uns auf dem Vormarsch. Dies könnte im Herbst die nächste Welle werden“, schrieb der SPD-Politiker auf Twitter.

Lauterbach reagierte damit auf einen Tweet eines Labors, das für die Kalenderwochen 18 bis 21 einen starken Anstieg der Subvarianten BA.4 und BA.5 bekannt gab.

Demnach habe der Anteil der beiden Varianten unter den eigenen Laborbefunden im süddeutschen Raum zuletzt bei 15,3 Prozent gelegen. Das Labor hat seinen Sitz in München.