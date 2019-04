Vertrauen fassen und unbefangen lächeln

Es gibt nie nur einen Weg. In der modernen Zahnheilkunde können verschiedene Behandlungswege zum Erfolg führen. Die Zahnprobleme seiner Patienten löst Dr. Jan Ruprecht in seiner Praxis für Zahnheilkunde in Ehingen an der Donau deshalb partnerschaftlich. „Ich möchte gemeinsam mit dem Patienten die passende Lösung finden“, erklärt der Zahnarzt, der im Januar 2016 die Praxis in der Lindenstraße 66 übernommen hat.

Für das Beratungsgespräch macht Dr. Jan Ruprecht Fotos mit der Intraoralkamera. Am Monitor sieht der Patient die Detailaufnahmen und wird nachvollziehbar und verständlich über den Zustand der Zähne aufgeklärt. Der Zahnarzt erläutert den Behandlungsbedarf und die Möglichkeiten der modernen Zahnmedizin: „Der Patient soll wissen, was gemacht wird und warum.“

Viele Angstpatienten finden ihren Weg in die Praxis für Zahnheilkunde Dr. Jan Ruprecht. Meist haben sie den Zahnarztbesuch lange gemieden. „Es ist schön zu sehen, wenn ein Angstpatient das Vertrauen wiederfindet und sich behandeln lässt“, erklärt der Zahnarzt in seiner ruhigen, angenehmen Art. „Danach kann der Patient schmerzfrei und mit schönen Zähnen wieder unbefangen lächeln.“

Für viele Patienten ist der erste Termin eine der größten Hürden auf dem Weg zu gesunden Zähnen. Deshalb beinhaltet die Erstuntersuchung in der Praxis für Zahnheilkunde in Ehingen lediglich eine ausführliche Diagnostik und ein Gespräch über den Zustand der Zähne. Wenn Behandlungsmaßnahmen notwendig sind, können die weiteren Termine vereinbart werden. Dr. Jan Ruprecht wendet eine Oberflächenbetäubung an, sodass der Patient von der – oft gefürchteten – Spritze fast nichts spürt. Mit minimalinvasiven Methoden erfolgt eine möglichst schonende Behandlung. Neueste Erkenntnisse der modernen Zahnheilkunde und bewährte Therapien finden hier zusammen.

Die mit modernsten Geräten ausgestattete Zahnarztpraxis deckt das gesamte Spektrum der Zahnheilkunde ab. Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Implantologie und kontinuierlicher Fortbildung führt Dr. Jan Ruprecht chirurgische Eingriffe, bis hin zu Implantationen mit Knochenaufbau, routiniert durch. Für viele Patienten ist es beruhigend zu wissen, dass sie auch im Falle eines schwierigen Eingriffs im vertrauten Umfeld kompetente Hilfe finden. Bei besonders großer Zahnarztangst oder starkem Würgereiz ist eine Behandlung im Dämmerschlaf oder in Narkose möglich. Dr. Jan Ruprecht arbeitet mit einem erfahrenen Anästhesisten-Team zusammen.