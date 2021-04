Unser Netzwerk von Spezialisten - wie eine Uniklinik auf dem Lande

Waldburg-Zeil Kliniken Fachkliniken Wangen Am Vogelherd 14, 88239 Wangen

Hohe fachliche Kompetenz in Diagnostik und Therapie geht in unseren Kliniken immer einher mit menschlicher Zuwendung. Lungenerkrankungen gehören in die richtigen Hände.

Die Fachkliniken Wangen zählen zu den führenden Zentren für Diagnostik und Therapie von Atemwegs-, psychosomatischen Erkrankungen und Allergien sowie neurologischen Erkrankungen. Um eine rasche, schonende, umfassende Diagnostik und eine wirksame Therapie zu sichern, arbeiten unsere Experten aus mehreren Berufsgruppen als Team interdisziplinär zusammen. Das ist eine unserer Stärken.

Lungenzentrum Süd-West

Das Lungenzentrum Süd-West vereint die Kliniken für Pneumologie, Thoraxchirurgie, Anästhesie und Intensivmedizin sowie Pädiatrische Pneumologie und Allergologie unserer Fachkliniken Wangen und bildet damit ein interdisziplinäres Zentrum für Lungenerkrankungen und Allergien bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, wie es in Deutschland sonst nicht zu finden ist.

Der Vorteil: Durch die enge Zusammenarbeit der Spezialisten ist sichergestellt, dass Patientinnen und Patienten jederzeit von dem für ihr Krankheitsbild ausgebildeten und erfahrenen Experten behandelt werden. Darüber hinaus besteht eine enge ambulante und stationäre Zusammenarbeit mit niedergelassenen Spezialisten, etwa in Form wöchentlicher Tumor- oder Videokonferenzen.

Klinik für Pneumologie

Für Patienten mit akuten und chronischen Atemwegs- und Lungenerkrankungen, Allergien, infektiösen Erkrankungen der Lunge, Tuberkulose, interstitiellen sowie bösartigen Lungenerkrankungen und des Rippenfells (Mesotheliom), Erkrankungen der pulmonalen Strombahn und schlafbezogenen Atmungsstörungen bieten wir eine schnelle und effiziente Diagnostik sowie modernste Therapiekonzepte an.

Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin

Wir sind das größte überregionale zertifizierte Zentrum für Beatmungsmedizin und Beatmungsentwöhnung (Weaning) in Baden-Württemberg. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der perioperativen Betreuung der thoraxchirurgischen Patienten einschließlich einer adäquaten Schmerztherapie sowie der Behandlung der intensivpflichtigen Patienten.

Klinik für Thoraxchirugie

Das zertifizierte Thoraxchirurgische Zentrum kann alle notwendigen präoperativen Diagnoseverfahren sowie operativen Therapien und die postoperative Nachsorge bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen durchführen. Dazu zählen diagnostische Eingriffe wie Bronchoskopie und Thorakoskopie in Videotechnik, Chirurgie bei Lungenkrebs, Lungenmetastasen und Rippfellergüssen bzw. -vereiterungen sowie Eingriffe an Brustkorbwand, Zwerchfell und Mittelfellraum.

Klinik für Pädiatrische Pneumologie und Allergologie

Neben allgemeinen akuten pädiatrischen Erkrankungen sind wir spezialisiert auf die Behandlung und Diagnostik bei Säuglingen, Kindern und Jugendlichen mit akuten und chronischen Erkrankungen der Atemwege (einschließlich Tuberkulose und Mukoviszidose), mit Allergien und Neurodermitis sowie mit schlafbezogenen Atemstörungen.

Klinik für Neurologie

Fortschritte in der Diagnostik und in der Therapie haben uns Wege aufgezeigt, Patienten nach Hirnschädigungen gezielt und wirksam zu behandeln. Wir wissen heute, dass das geschädigte Gehirn in der Lage ist, wieder zu lernen. Dadurch können verloren gegangene Fähigkeiten durch Übung zumindest teilweise zurückgewonnen werden. Wir behandeln Patienten mit schwersten neurologischen Erkrankungen, insbesondere Patienten, die ein Schädel-Hirn-Trauma oder einen Schlaganfall erlitten haben.

Rehabilitationsklinik für Kinder und Jugendliche

Wir sind auf die Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen mit psychischen, psycho-somatischen Erkrankungen, Sprachentwicklungsstörungen oder Atemwegserkrankungen bzw. Allergien spezialisiert. Unser Ziel ist es, dass Kinder und Jugendliche durch einen Aufenthalt in unserem Hause ihre Lebensfreude zurückgewinnen, ein selbstbestimmtes Leben führen und unbeschwert

erwachsen werden. Sehr wichtig ist uns, Kinder und Jugendliche und ihre Eltern im Umgang mit der jeweiligen Erkrankung zu schulen. Bei jüngeren Kindern nehmen wir eine erwachsene Begleitperson mit auf. Kinder und Jugendliche besuchen während Ihrer Rehabilitation die klinikeigene Heinrich-Brügger-Schule. Der Unterricht erfolgt in kleinen Lerngruppen.

Unsere Ambulanzen

Unsere Stärke ist die Diagnostik für Groß und Klein! All unsere Kliniken bieten entsprechende Ambulanzen in den jeweiligen Fachgebieten. Gut zu wissen: Patienten haben Anspruch auf eine Zweitmeinung! Diese kann gerne bei uns eingeholt werden.

DKG

Die Fachkliniken Wangen behandeln den Patienten von der Diagnostik über die Therapie inkl. Operation bis zur Nachsorge ganzheitlich.

Die Anzahl der behandelten Patienten (Fallzahlen) eines Jahres entscheidet über die Qualität eines Krankenhauses. Rund 600 Patienten werden hier mit Lungenkrebs jährlich behandelt. Diese Kompetenz von Ärzten und Operateuren sichert den Patienten wertvolle Lebenszeit. Nach der Diagnose Lungenkrebs geht es nicht nur darum, schnell und wohnortnah einen Termin zu bekommen. Die Auswahl der richtigen Klinik entscheidet über die Dauer des eigenen Lebens.

Die besondere Expertise zeigt sich in der Zertifizierung zum Lungenkrebszentrum, welches in der Region einmalig ist.

Welche Beschwerden verursacht Lungenkrebs?

Husten - länger als vier Wochen

blutiger Auswurf

neuaufgetretene, akute Atemnot

Nachtschweiß

Brustschmerzen

anhaltende Heiserkeit

unfreiwilliger Gewichtsverlust